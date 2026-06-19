Tra giocatori in cerca di rilancio, giovani talenti considerati intoccabili e possibili cessioni eccellenti, le ultime indiscrezioni raccontano di scenari destinati a evolversi rapidamente nelle prossime settimane. Juventus, Milan e Roma sono protagoniste di dossier differenti ma accomunate dalla necessità di programmare il futuro con attenzione sia agli aspetti tecnici sia a quelli economici.

Zaniolo torna di moda per la Juventus: l’insoddisfazione può cambiare gli scenari

Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Nicolino, la Juventus starebbe osservando con particolare interesse alcuni calciatori appartenenti alla scuderia del noto agente Gabriele Giuffrida e tra questi figurerebbe anche Nicolò Zaniolo.

L’esterno offensivo è stato recentemente riscattato dall’Udinese, che ha versato circa 5 milioni di euro al Galatasaray per acquisirne il cartellino, ma il suo futuro potrebbe essere già nuovamente in discussione. A pesare sarebbero le difficoltà emerse nei dialoghi per il nuovo accordo economico tra il giocatore e il club friulano. Lo stesso procuratore del calciatore ha infatti dichiarato pubblicamente che esiste una distanza significativa tra le richieste dell’entourage e la proposta formulata dalla società. Una situazione che rischia di congelare i negoziati e che potrebbe aprire la strada all’inserimento di altre società. Tra queste ci sarebbe proprio la Juventus, da tempo alla ricerca di profili italiani di qualità, ma anche il Milan starebbe seguendo con attenzione gli sviluppi della vicenda.

Comotto resta al Milan, mentre la Roma valuta il futuro di Dovbyk

Proprio il Milan, nel frattempo, avrebbe respinto un primo tentativo della Juventus per Christian Comotto. Secondo le indiscrezioni, i bianconeri si sarebbero spinti fino a una proposta da circa 10 milioni di euro per il centrocampista classe 2008, considerato uno dei talenti più interessanti del panorama giovanile italiano. La risposta negativa del club rossonero rappresenta una chiara dimostrazione della fiducia riposta nel ragazzo, che potrebbe comunque lasciare temporaneamente Milanello attraverso un prestito finalizzato a garantirgli maggiore continuità. In quest’ottica, il Bologna sarebbe tra le società più interessate a offrirgli spazio e opportunità di crescita.

Sul fronte Roma, invece, resta da monitorare la posizione di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino continua a essere considerato tra i possibili partenti e nelle ultime ore il Betis Siviglia avrebbe manifestato un interesse concreto mettendo sul tavolo una proposta da circa 15 milioni di euro. Una cifra che, almeno per il momento, non sembrerebbe soddisfare il club giallorosso. La Roma, infatti, investì quasi 40 milioni per acquistare il centravanti e punterebbe a recuperarne almeno la metà.