Il mercato dei difensori continua a intrecciare i destini delle grandi squadre italiane, tra possibili cessioni, rinnovi e obiettivi destinati a infiammare l’estate. Le ultime indiscrezioni raccontano di una Juventus che potrebbe presto beneficiare indirettamente di una ricca operazione internazionale, mentre l’Inter sembra sempre più vicina a trattenere uno dei pilastri della propria retroguardia. Sullo sfondo, il Napoli continua la ricerca di rinforzi per il reparto arretrato e mantiene viva una pista che conduce direttamente alla Lazio.

Muharemovic verso la Premier: alla Juventus potrebbe arrivare un tesoretto

Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, Tarik Muharemovic potrebbe lasciare il Sassuolo già nei prossimi giorni. Sul difensore serbo avrebbe infatti messo gli occhi il Bournemouth, club di Premier League pronto, secondo le indiscrezioni, a investire una cifra importante pur di assicurarsi il centrale.

L'offerta degli inglesi potrebbe infatti raggiungere i 35 milioni di euro, valutazione che testimonia la crescita mostrata dal giocatore nelle ultime stagioni. Una trattativa che coinvolgerebbe indirettamente anche la Juventus. I bianconeri detengono infatti il 50% del cartellino del difensore e, in caso di cessione alle cifre ipotizzate, potrebbero incassare poco più di 17 milioni di euro senza dover effettuare alcuna operazione diretta sul mercato.

Un tesoretto che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per finanziare nuovi acquisti e aumentare il margine di manovra della dirigenza nella costruzione della rosa per la prossima stagione.

Bastoni-Inter, il Barcellona si allontana. Napoli sempre vigile su Mario Gila

Sul fronte nerazzurro, invece, sembra raffreddarsi in maniera significativa la pista che avrebbe potuto portare Alessandro Bastoni al Barcellona. Il club catalano segue il difensore da diversi mesi e continua ad apprezzarne le qualità, ma la distanza economica tra le parti appare oggi difficilmente colmabile.

Secondo le indiscrezioni, il Barcellona non sarebbe disposto ad andare oltre i 40 milioni di euro per il cartellino del centrale italiano, mentre l'Inter e Giuseppe Marotta valuterebbero il giocatore almeno 70 milioni.

Una differenza troppo ampia per immaginare sviluppi concreti nel breve periodo. Per Bastoni resterebbero dunque due scenari principali: la permanenza in nerazzurro con il rinnovo del contratto oppure un eventuale assalto dalla Premier League, dove diversi club hanno già dimostrato di poter sostenere investimenti di questo livello.

Sempre parlando di difensori, il Napoli continua a monitorare Mario Gila. Lo spagnolo della Lazio sarebbe la prima scelta del direttore sportivo Giovanni Manna e del prossimo tecnico Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto arretrato. Il presidente Claudio Lotito vorrebbe evitare di privarsi di uno dei punti fermi della squadra affidata a Gennaro Gattuso, ma un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe cambiare gli equilibri e aprire a una trattativa destinata a entrare nel vivo nelle prossime settimane.