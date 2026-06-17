Juventus, Milan e Roma stanno lavorando su fronti differenti ma accomunate dalla volontà di arrivare preparate all'inizio della nuova stagione. Tra giovani talenti da valorizzare, attaccanti in cerca di rilancio e possibili assalti ai protagonisti dell'ultimo campionato, il mercato continua a offrire spunti interessanti.

La Juventus osserva Yeremay: talento e duttilità nel mirino bianconero

Secondo quanto riferito su X dal giornalista sportivo Gianluigi Longari, la Juventus si sarebbe aggiunta alla lista dei club interessati a Yeremay Hernandez, esterno offensivo del Deportivo che negli ultimi mesi ha attirato l'attenzione di numerose società europee.

I bianconeri avrebbero effettuato recenti contatti esplorativi per raccogliere informazioni sul giocatore e valutarne la possibile fattibilità dell'operazione.

Il profilo piacerebbe per diverse ragioni. Yeremay è infatti un attaccante moderno, capace di occupare più posizioni lungo il fronte offensivo e di adattarsi a differenti sistemi di gioco. Una caratteristica particolarmente apprezzata da Luciano Spalletti, che sta cercando elementi in grado di offrire qualità e imprevedibilità negli ultimi trenta metri. La valutazione del calciatore si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro, cifra importante ma non proibitiva per un talento che molti osservatori considerano pronto per il salto in un campionato di primo livello.

Amorim punta Ramos, la Roma difende il suo gioiello Svilar

Sul fronte Milan, Ruben Amorim avrebbe già iniziato a delineare le caratteristiche della squadra che intende costruire. Tra i profili segnalati alla dirigenza rossonera ci sarebbe quello di Goncalo Ramos, centravanti portoghese del Paris Saint-Germain. L'attaccante ha conquistato numerosi trofei in Francia ma spesso ha dovuto convivere con un ruolo di prima riserva all'interno di una rosa ricca di stelle. Proprio questa situazione potrebbe favorire il Milan, convinto che il giocatore possa essere attratto dalla prospettiva di diventare un punto di riferimento offensivo. Il PSG continua tuttavia a valutare Ramos non meno di 30 milioni di euro, una cifra che imporrà attente riflessioni ai dirigenti rossoneri.

Nella Capitale, invece, torna a essere alta l'attenzione attorno a Mile Svilar. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, diversi club avrebbero chiesto informazioni sulla situazione del portiere giallorosso, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni. Una notizia che non farebbe particolarmente piacere a Gian Piero Gasperini, deciso a costruire la nuova Roma attorno a un gruppo ristretto di giocatori considerati imprescindibili. In questa speciale lista figurerebbero proprio Svilar, insieme a Malen e Wesley. Tre elementi che il tecnico considererebbe intoccabili per dare continuità al progetto e mantenere elevata la competitività della squadra nella stagione che verrà.