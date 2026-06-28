Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus starebbe valutando un clamoroso ritorno per rinforzare il reparto offensivo, quello di Matias Soulé dalla Roma. Sul fronte Inter, invece, prosegue senza sosta la ricerca del nuovo padrone della corsia destra, con un nome già accostato ai nerazzurri in passato che sarebbe tornato d'attualità grazie a una valutazione decisamente più accessibile.

Soulé può tornare alla Juventus: la situazione della Roma favorisce l'idea

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe avviato i primi contatti per riportare a Torino Matias Soulé.

L'esterno offensivo argentino, oggi in uscita dalla Roma, potrebbe così vivere un clamoroso ritorno in bianconero a distanza di due anni dalla sua cessione, quando il club capitolino investì circa 30 milioni di euro per assicurarsene il cartellino.

L'idea della dirigenza juventina non nascerebbe soltanto dalla crescita mostrata dal classe 2003 durante l'esperienza romana, ma anche dal particolare momento vissuto dalla società giallorossa. La Roma, infatti, sarebbe chiamata a realizzare almeno una cessione entro il 30 giugno per rispettare i parametri economici richiesti dalla UEFA ed evitare possibili sanzioni. In questo scenario Soulé rappresenterebbe uno dei profili con il maggiore valore di mercato e la Juventus starebbe monitorando con attenzione gli sviluppi, ma bisognerà tenere presente anche la pista che potrebbe portare il sudamericano in Arabia.

L'Inter pensa a Diaby: il prezzo ora è più accessibile

Nel frattempo continua il lavoro dell'Inter per individuare il giocatore destinato a raccogliere la pesante eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Dopo i numerosi nomi emersi in questi giorni, nelle ultime ore sarebbe tornato d'attualità anche quello di Moussa Diaby. L'esterno francese dell'Al-Ittihad era già stato accostato ai nerazzurri durante il mercato di gennaio, ma oggi il suo profilo sarebbe diventato ancora più interessante per motivi economici. La valutazione del cartellino, infatti, avrebbe subito un netto ridimensionamento e si attesterebbe intorno ai 25 milioni di euro, una cifra decisamente più abbordabile rispetto al recente passato.

Marotta e il suo staff continuerebbero a inserire Diaby nella lista dei possibili rinforzi per la corsia destra, apprezzandone soprattutto velocità, capacità nell'uno contro uno e duttilità offensiva. Al momento non si registrano trattative avanzate, ma il francese rappresenterebbe una soluzione concreta qualora le altre piste dovessero complicarsi.