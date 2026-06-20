Il mercato continua a muoversi su più fronti, tra opportunità inattese e giovani talenti destinati a far discutere. In casa Milan e Juventus è emersa nelle ultime ore la possibilità di arrivare a Goncalo Ramos, attaccante del Paris Saint-Germain che sarebbe stato proposto da Jorge Mendes ai due club italiani. Parallelamente, l'Inter si interroga sul futuro di Aleksandar Stankovic: il centrocampista serbo, appena rientrato nell'universo nerazzurro dopo il riscatto dal Brugge, è finito nel mirino di diverse società di Premier League pronte a investire cifre importanti per assicurarsene le prestazioni.

Jorge Mendes propone Gonçalo Ramos: Juventus e Milan valutano l'occasione

Il nome di Goncalo Ramos torna a circolare con forza sul mercato italiano. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, Jorge Mendes avrebbe infatti proposto il centravanti portoghese sia al Milan che alla Juventus, aprendo uno scenario che potrebbe animare le prossime settimane. Alla base della decisione ci sarebbe il ridotto spazio trovato dall'ex Benfica nelle ultime stagioni al Paris Saint-Germain, una situazione che starebbe spingendo il giocatore e il suo entourage a valutare nuove destinazioni per rilanciare definitivamente la propria carriera.

Tra i due club italiani, la Juventus sembra quella potenzialmente più interessata ad approfondire il discorso.

I bianconeri erano già stati accostati a Ramos in passato e potrebbero decidere di accelerare qualora si concretizzassero alcune uscite nel reparto offensivo. Il profilo del portoghese piace per la sua capacità di abbinare qualità tecnica, senso del gol e una struttura fisica importante. Un altro elemento che alimenterebbe l'interesse riguarda la valutazione economica: il PSG sarebbe disposto a trattare sulla base di circa 40 milioni di euro, una cifra considerata accessibile se rapportata all'età e al valore del calciatore.

Inter, il caso Stankovic: permanenza o maxi cessione in Premier

Mentre Juventus e Milan osservano il mercato degli attaccanti, l'Inter è chiamata a prendere una decisione strategica sul futuro di Aleksandar Stankovic.

Il club nerazzurro ha recentemente riacquisito il controllo del centrocampista versando circa 23 milioni di euro al Brugge, ma alla Pinetina sono in corso profonde riflessioni sulla gestione del talento classe 2005.

Da una parte c'è la possibilità di trattenerlo in rosa e inserirlo gradualmente nelle rotazioni della prima squadra, dall'altra l'opportunità di realizzare una plusvalenza immediata. Sul figlio d'arte, infatti, si sarebbe già acceso l'interesse di diversi club di Premier League, pronti a mettere sul tavolo offerte vicine ai 40 milioni di euro. Una cifra significativa per un calciatore di appena vent'anni e che consentirebbe all'Inter di finanziare altre operazioni in entrata. Tra queste continua a essere monitorata con attenzione anche la pista che porta a Palestra, uno dei profili seguiti dalla dirigenza per rinforzare il progetto tecnico del futuro.