Le ultime indiscrezioni di calciomercato rilanciate su X dal giornalista Michele De Blasis riaccendono il nome di Mario Gila al centro delle strategie di mercato italiane. Il difensore della Lazio sarebbe infatti finito nei radar della nuova dirigenza della Juventus, con il neo amministratore delegato Giovanni Carnevali che ne apprezzerebbe particolarmente caratteristiche e margini di crescita. Nel frattempo il Newcastle avrebbe messo nel mirino Aleksandar Stankovic dell'Inter.

Juventus su Gila: interesse concreto ma legato alle uscite

Secondo quanto riportato da De Blasis, al momento non ci sarebbero stati contatti diretti tra la Juventus e l’entourage di Mario Gila.

L’interesse, però, sarebbe reale e condiviso anche dall’area tecnica bianconera, che vedrebbe nel difensore un profilo adatto per età, struttura fisica e conoscenza del campionato. L’eventuale affondo dipenderebbe però da una condizione chiara: la necessità di una cessione in difesa per liberare spazio economico e tecnico.

In questo scenario si inserisce anche il rischio di un vero e proprio “sgambetto” al Napoli. Il club partenopeo, infatti, avrebbe individuato Gila come primo obiettivo per rinforzare la retroguardia estiva e lo segue da settimane con grande attenzione. Un eventuale inserimento della Juventus potrebbe quindi complicare i piani azzurri, trasformando il duello di mercato in una sfida a distanza tra due delle principali rivali della Serie A.

Inter tra entrate e uscite: Stankovic osservato dalla Premier

Sul fronte Inter, la società lombarda continua a muoversi su più tavoli, lavorando sia per rinforzare la rosa, con un grande colpo come Marco Palestra, sia per gestire eventuali cessioni strategiche. Tra i nomi più caldi in uscita figura quello di Aleksandar Stankovic, centrocampista recentemente riscattato dal Brugge per circa 22 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni, sul figlio d’arte sarebbe piombato il Newcastle United, pronto a inserirsi nel caso in cui dovesse concretizzarsi la partenza di Sandro Tonali. L’Inter, pur senza chiudere le porte a una cessione, avrebbe fissato una valutazione importante: non meno di 40 milioni di euro per lasciar partire il giovane centrocampista. Una cifra che conferma la volontà nerazzurra di monetizzare solo a fronte di offerte realmente significative per un calciatore che potrebbe anche giocarsi le sue carte con Chivu.