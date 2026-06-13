Roma e Juventus potrebbero presto ritrovarsi una contro l'altra per uno degli esterni offensivi più discussi del panorama europeo, Mason Greenwood, mentre il Napoli avrebbe pronta la proposta per acquisire dalla Lazio Mario Gila.

Greenwood tra Roma e Juventus: i giallorossi restano avanti

Il nome che sta animando le ultime indiscrezioni di mercato è quello di Mason Greenwood. L'esterno offensivo inglese del Marsiglia continua a essere considerato una delle priorità della Roma, convinta che il suo arrivo possa garantire qualità, velocità e imprevedibilità alla corsia destra del nuovo progetto targato Gian Piero Gasperini.

I contatti tra le parti sarebbero già in una fase avanzata. Lo stesso allenatore giallorosso avrebbe avuto colloqui diretti sia con il giocatore sia con il padre, manifestando tutta la propria volontà di costruire attorno all'inglese una parte importante del nuovo assetto offensivo. Nonostante ciò, l'operazione sarebbe ancora lontana dalla definitiva chiusura e diversi aspetti economici dovrebbero essere sistemati prima di arrivare alle firme.

La Roma resta comunque la favorita. Anche i bookmakers continuano a indicare il club capitolino come la destinazione più probabile per Greenwood. Attenzione, però, alla Juventus. Le ultime voci raccontano infatti di un possibile inserimento bianconero nella corsa all'ex Manchester United.

Il recente cambio ai vertici societari, con l'avvento di Giovanni Carnevali dopo la breve era targata Damien Comolli, potrebbe modificare alcune priorità di mercato e portare la dirigenza a valutare con attenzione un profilo di assoluto talento come quello dell'inglese. Al momento la Juventus resta più staccata nelle quote, ma la situazione è da monitorare.

Napoli-Gila, Manna ha pronto l'affondo da 25 milioni

Se Roma e Juventus si contendono un esterno offensivo, il Napoli continua invece a concentrarsi sul rafforzamento della difesa. Il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato partenopeo.

La novità più importante delle ultime ore riguarda però la strategia del club azzurro. Secondo le indiscrezioni, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già ottenuto il via libera per affondare il colpo e avrebbe predisposto un'offerta da 25 milioni di euro. Una cifra significativa, soprattutto considerando la situazione contrattuale del difensore. Gila è infatti legato alla Lazio da un accordo in scadenza tra appena un anno, elemento che potrebbe incidere sulle valutazioni finali dell'operazione.