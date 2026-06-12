Il mercato estivo continua a intrecciare i destini delle grandi d'Europa e della Serie A. Dalla Juventus, che guarda con attenzione a Franco Mastantuono del Real Madrid, passando per il Milan alla ricerca del tecnico giusto per inaugurare un nuovo ciclo, fino all'Inter che potrebbe trovarsi al centro di un'importante operazione con il Liverpool che coinvolgerebbe Alessandro Bastoni.

Mastantuono cerca spazio: la Juventus valuta il prestito dal Real Madrid

Tra i nomi finiti sul taccuino della Juventus ci sarebbe quello di Franco Mastantuono, attaccante esterno destro classe 2007 attualmente in forza al Real Madrid.

Considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino e mondiale, il giovane talento avrebbe attirato l'attenzione della dirigenza bianconera, alla ricerca di profili giovani ma già pronti per confrontarsi ad alti livelli.

L'operazione potrebbe trovare terreno fertile anche per ragioni legate alla situazione del giocatore in Spagna. Nel corso della sua prima stagione con la maglia delle Merengues, Mastantuono ha infatti trovato meno spazio del previsto, totalizzando meno di 1500 minuti complessivi in oltre trenta apparizioni. Numeri che testimoniano come il talento non sia in discussione, ma che evidenziano anche una concorrenza particolarmente elevata nel reparto offensivo madrileno.

Uno scenario che potrebbe complicarsi ulteriormente nella prossima stagione. Il ritorno di Nico Paz e il possibile arrivo di un altro grande nome annunciato da Florentino Perez rischiano infatti di restringere ulteriormente gli spazi a disposizione del classe 2007. Per questo motivo sia il Real Madrid sia il calciatore potrebbero valutare favorevolmente una cessione temporanea, così da permettere al ragazzo di accumulare esperienza e continuità. La Juventus osserva e potrebbe trasformarsi nella destinazione ideale per favorirne la crescita.

Da Arbeloa al Milan fino a Bastoni: movimenti tra Italia, Spagna e Inghilterra

Restando in orbita Real Madrid, un altro nome potrebbe presto avvicinarsi al calcio italiano, ma questa volta in panchina.

Si tratta di Alvaro Arbeloa, tecnico che aveva assunto la guida delle Merengues nel corso della passata stagione senza però ottenere la conferma per il prossimo anno. Lo spagnolo sarebbe finito tra i profili valutati dal Milan, anche se la candidatura che continua a raccogliere maggiori consensi resta quella di Oliver Glasner. Sul tavolo rossonero figurerebbe inoltre anche Ruben Amorim, altro allenatore particolarmente apprezzato dalla dirigenza.

Attenzione infine a quanto potrebbe accadere sull'asse Milano-Liverpool. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i dialoghi già avviati tra Inter e Reds per Curtis Jones potrebbero trasformarsi in qualcosa di più ampio. Il Liverpool avrebbe infatti individuato in Alessandro Bastoni uno dei rinforzi ideali per la propria difesa.

I nerazzurri considererebbero il centrale quasi intoccabile, ma per un'offerta vicina ai 70 milioni di euro le cose potrebbero cambiare. Una somma elevata, ma non impossibile per un club che negli ultimi anni ha già dimostrato di poter sostenere investimenti di questa portata per assicurarsi i profili ritenuti prioritari.