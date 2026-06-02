Il calciomercato dei portieri potrebbe rappresentare uno dei temi più caldi di questa prima fase estiva. Diverse big della Serie A stanno infatti valutando possibili cambiamenti tra i pali, tra occasioni da cogliere e strategie ancora tutte da definire. Tra i nomi che stanno attirando maggiore attenzione figura quello di Emiliano Martinez, campione del mondo con l'Argentina e reduce dalla vittoria dell'Europa League con l'Aston Villa. Il profilo del "Dibu" sarebbe finito nel mirino della Juventus e dell'Inter. A Napoli intanto Milinkovic Savic può dire addio alla compagine partenopea.

Martinez occasione di lusso: Juventus e Inter osservano

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe inserito Emiliano Martinez nella lista dei portieri monitorati per la prossima stagione. L'argentino sarebbe considerato in uscita dall'Aston Villa per una cifra vicina ai 15 milioni di euro e starebbe valutando la possibilità di vivere un'ultima grande esperienza in una delle principali realtà del calcio europeo. Uno scenario che rende particolarmente interessante la posizione dei bianconeri, pronti a riflettere sull'opportunità di affidare al numero uno albiceleste la difesa della propria porta. Nell'operazione, tuttavia, potrebbe inserirsi anche l'Inter, che apprezzerebbe da tempo il profilo di Martinez.

La differenza sostanziale riguarderebbe però il ruolo: se all'Inter il portiere arriverebbe inizialmente come alternativa all'omonimo rumeno già presente in rosa, alla Continassa gli verrebbe affidata fin da subito una maglia da titolare.

Napoli, cambia lo scenario: Kovar osservato speciale

Movimenti importanti anche in casa Napoli. Stando alle indiscrezioni rilanciate su X dal giornalista Alfredo Pedullà, Vanja Milinkovic-Savic non sarebbe più considerato un elemento imprescindibile all'interno del progetto azzurro. Anzi, il serbo rischierebbe addirittura di lasciare il club prima di Alex Meret, portiere che per mesi è stato accostato a una possibile partenza. Un ribaltamento di prospettive che potrebbe avere conseguenze dirette sulle strategie del direttore sportivo Giovanni Manna.

Sempre secondo Pedullà, il dirigente partenopeo starebbe infatti seguendo con particolare attenzione Matej Kovar, estremo difensore del PSV valutato intorno ai 10 milioni di euro. Un profilo giovane ma già esperto a livello internazionale che potrebbe rappresentare una soluzione concreta nel caso in cui il Napoli decidesse di intervenire con decisione sul reparto dei portieri.