L'Argentina ha conquistato una vittoria convincente per due reti a zero contro l'Honduras in un'amichevole di preparazione ai prossimi Mondiali. L'incontro, disputato in Texas, ha visto la nazionale guidata da Lionel Scaloni imporsi con autorità. Il primo gol è arrivato nel finale del primo tempo, quando Lautaro Martinez ha trasformato un calcio di rigore, concesso per un fallo subito da Tagliafico. L'attaccante dell'Inter si è rivelato decisivo anche nella ripresa, al nono minuto del secondo tempo, fornendo un pregevole assist di tacco per la rete del raddoppio firmata da Giovanni Simeone.

Messi a riposo, Scaloni elogia l'identità della squadra

Lionel Messi, ancora in fase di recupero dopo un infortunio muscolare subito alcune settimane fa, è rimasto in panchina per l'intera durata dell'incontro, senza essere impiegato dal commissario tecnico. Nonostante l'assenza del fuoriclasse e l'impiego di diversi giovani, il CT Scaloni si è detto soddisfatto della prestazione e della solidità dimostrata dalla sua formazione. Ha infatti dichiarato: "Forse si poteva fare meglio ma per quanto riguarda il segno distintivo della squadra penso che resti intatto, e questa è la cosa più importante. È questo che cerchiamo, in fondo, non rompere quell'identità". Le sue parole sottolineano la volontà di mantenere una struttura di gioco riconoscibile e coesa.

Dominio argentino e ultime prove pre-Mondiale

La Selección Argentina ha imposto il proprio gioco fin dai primi minuti della partita, mostrando una circolazione di palla fluida e una pressione alta che ha messo in costante difficoltà la difesa dell'Honduras. Gli avversari, sotto la guida del tecnico José Francisco Molina, hanno tentato di opporre resistenza con un atteggiamento combattivo, ma senza riuscire a creare pericoli concreti per la porta argentina. Nel corso del secondo tempo, la supremazia sudamericana si è ulteriormente consolidata con la seconda rete, frutto di una pregevole combinazione tra Lautaro Martinez e Giovanni Simeone.

Entrambi gli allenatori hanno sfruttato la fase finale della gara per effettuare sostituzioni, testare nuove soluzioni tattiche e concedere minuti preziosi a diversi giocatori, in vista della rassegna iridata.

L'Argentina completerà il suo ciclo di preparazione affrontando l'Islanda nell'ultima amichevole, in programma martedì in Alabama. Successivamente, la squadra si preparerà per il suo esordio mondiale contro l'Algeria, previsto a Kansas City.