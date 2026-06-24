Con l'annuncio ufficiale di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore, la Lazio si è immediatamente attivata sul mercato per rinforzare la rosa secondo le sue precise indicazioni. Tra i principali obiettivi spicca il nome di Nicolò Zaniolo, appena riscattato dall'Udinese a titolo definitivo, che potrebbe rappresentare un innesto di qualità per il reparto offensivo biancoceleste. La società valuta anche il difensore Diego Coppola (ex Verona, di proprietà del Brighton, reduce da un prestito al Paris FC) e l'attaccante Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe inserire in una trattativa per Mario Gila, difensore spagnolo valutato venti milioni di euro.

Dal ritiro con il Canada per il Mondiale, Jonathan David ha chiarito il proprio futuro, dichiarando: "Rimarrò alla Juventus, ho un contratto di cinque anni". Nonostante le sue parole, l'attaccante resta sul mercato, poiché la sua cessione genererebbe una plusvalenza netta. Sul fronte delle uscite, Matias Soulé è nel mirino della Bundesliga. L'argentino potrebbe lasciare la Serie A a fronte di una congrua offerta, specialmente considerando la ristrutturazione offensiva che Gasperini e D'Amico intendono attuare per la Roma. Borussia Dortmund e Stoccarda seguono con interesse l'ex Juventus.

Lazio e il "caso" Zaniolo: una svolta nel mercato

La Lazio, dopo aver sondato il terreno per Nicolò Zaniolo in passato senza successo a causa del suo trascorso romanista, sembra ora pronta a un cambio di rotta.

Gattuso, grande sostenitore del giocatore, sta spingendo con forza per portarlo nella Capitale. Zaniolo, che ha accettato una riduzione dell'ingaggio per rimanere in Italia, è stato riscattato dall'Udinese per 2,5 milioni di euro dopo il prestito. Nella scorsa stagione, ha collezionato trentaquattro presenze, realizzando sei gol e fornendo sei assist. Tuttavia, prima di concretizzare l'operazione, la Lazio dovrà cedere alcuni giocatori.

Intanto, l'Inter è rimasta spiazzata dallo "scippo" del Chelsea, che, in attesa dell'ufficialità, ha soffiato Marco Palestra ai nerazzurri. L'offerta dei londinesi ammonta a cinquantacinque milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita, oltre a un ingaggio di cinque milioni a stagione per cinque anni al giocatore.

I nerazzurri, che avevano trattato con l'Atalanta fino a cinquanta milioni, ora devono cercare alternative per la fascia destra di Dumfries.

Mercato in Serie A: Soulé, scambi e nuovi arrivi

Matias Soulé, reduce da una stagione che lo ha messo in luce, continua a essere al centro dell'interesse di club tedeschi come Borussia Dortmund e Stoccarda. La sua permanenza in Serie A è legata alle offerte che perverranno e alla volontà della Roma di rinnovare il proprio reparto offensivo. Sul fronte dei movimenti interni, riprende quota l'ipotesi di uno scambio tra Andrea Cambiaso e Davide Frattesi tra Juventus e Inter. La Lazio, dal canto suo, attende il sì definitivo per Ivan Provedel e valuta il profilo di Nico Paz.

Nel frattempo, Alessio Romagnoli ha lasciato la Lazio dopo quattro stagioni, firmando con l'Al-Sadd in Qatar.

Infine, Lucas Da Cunha ha siglato il rinnovo di contratto fino al 2031, mentre Kaiki Bruno da Silva, difensore brasiliano del Cruzeiro e della nazionale, ha svolto le visite mediche e si accinge a firmare il suo contratto. Le prossime settimane saranno cruciali per definire i movimenti più importanti di questo mercato estivo.