Il mercato dei difensori continua a tenere banco tra le grandi della Serie A. L'Inter sarebbe pronta a muovere passi concreti nei confronti di Gianluca Mancini della Roma, mentre la Juventus potrebbe trovarsi a gestire una situazione inattesa legata a Lloyd Kelly.

Inter su Mancini: Chivu lo vuole al centro della difesa

Secondo quanto riferito su YouTube dall'opinionista Fabio Bergomi, tra ieri e oggi l'Inter avrebbe presentato alla Roma un'offerta da circa 20 milioni di euro per Gianluca Mancini. Il centrale giallorosso, legato al club capitolino da un contratto fino al 2027, sarebbe uno dei nomi maggiormente apprezzati dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare il pacchetto arretrato.

Alla base dell'interesse ci sarebbe soprattutto Cristian Chivu. Il tecnico interista vedrebbe infatti in Mancini un difensore ideale per caratteristiche tecniche, personalità ed esperienza maturata in Serie A e nelle competizioni europee. Non solo. Il centrale sarebbe particolarmente gradito anche a Giuseppe Marotta, da sempre favorevole all'inserimento di calciatori italiani all'interno della rosa nerazzurra per garantire identità e continuità al progetto tecnico.

Per convincere il giocatore, l'Inter avrebbe già predisposto una proposta contrattuale importante: un accordo triennale da circa 4 milioni di euro netti a stagione. Resta ora da capire quale sarà la posizione della Roma, che potrebbe trovarsi davanti a una scelta delicata tra esigenze tecniche e necessità di bilancio.

Juventus, Kelly osservato dalla Premier League

Restando in tema difensori, attenzione anche a quanto starebbe accadendo in casa Juventus. Secondo quanto riportato su X dall'esperto di mercato Edoardo Mecca, per Lloyd Kelly sarebbero tornate a suonare con insistenza le sirene della Premier League.

Il centrale classe '98 era arrivato a Torino appena un anno fa dopo l'esperienza maturata nel campionato inglese e continuerebbe a conservare estimatori oltremanica. Le sue caratteristiche fisiche, unite alla capacità di adattarsi sia a una difesa a tre sia a una linea a quattro, lo rendono infatti un profilo particolarmente apprezzato da diversi club britannici. La Juventus, dal canto suo, non avrebbe intenzione di svendere il giocatore.

Per acquistarlo era stato necessario un investimento complessivo di circa 17 milioni di euro e la dirigenza bianconera prenderebbe in considerazione una cessione soltanto di fronte a offerte superiori ai 20 milioni.