Le ultime settimane di giugno continuano a rappresentare uno snodo fondamentale per molte società italiane, chiamate a conciliare ambizioni sportive e necessità di bilancio. In questo contesto, il mercato può trasformarsi rapidamente in uno strumento indispensabile per generare plusvalenze e mantenere sotto controllo i parametri economici. Roma e Juventus sono tra i club maggiormente coinvolti in questa fase e l'Inter potrebbe approfittarne per attingere alla rosa di una delle due. Il Napoli invece, starebbe stringendo per Massimiliano Allegri.

Pisilli piace all’Inter, ma la Roma non vorrebbe privarsene

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter starebbe monitorando con attenzione diversi profili della Roma e tra questi sarebbe emerso anche il nome di Nicolò Pisilli. Il giovane centrocampista giallorosso è considerato uno dei talenti più promettenti del vivaio capitolino e nella stagione appena conclusa ha confermato importanti margini di crescita, guadagnandosi la fiducia di Gasperini e dell’ambiente, ritagliandosi un ruolo sempre più significativo. A Trigoria il progetto tecnico del futuro dovrebbe partire anche da lui, ma la situazione economica del club potrebbe imporre valutazioni differenti. Entro il 30 giugno, infatti, la Roma dovrà generare circa 40 milioni di euro attraverso plusvalenze e nessun profilo può essere considerato completamente fuori mercato.

In questo scenario, una proposta vicina ai 30 milioni di euro potrebbe aprire riflessioni importanti all’interno della dirigenza giallorossa. L’Inter osserva quindi con interesse e resta alla finestra, pronta a cogliere eventuali opportunità che dovessero emergere nelle prossime settimane.

David può diventare un tesoretto per la Juventus, Napoli pronto a chiudere per Allegri

Anche la Juventus è chiamata a completare alcune operazioni entro la fine del mese per non incorrere in multe dalla UEFA. Tra i nomi che potrebbero finire sul mercato ci sarebbe Jonathan David. L’attaccante canadese, reduce da una brillante prestazione con la propria nazionale culminata con una tripletta contro il Qatar al Mondiale, non rientrerebbe nei piani tecnici per la prossima stagione.

Nonostante un rendimento al di sotto delle aspettative durante la sua esperienza in bianconero, il club torinese continuerebbe a valutarlo circa 40 milioni di euro. Una cifra importante che, in caso di cessione, rappresenterebbe una plusvalenza totale per le casse juventine, considerando che il centravanti arrivò a Torino da svincolato.

Sul fronte Napoli, invece, tutto sembra apparecchiato per l’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. Sul tavolo ci sarebbe un contratto triennale fino al 2029 con uno stipendio da circa 4 milioni di euro a stagione, segnale della volontà del club partenopeo di affidare il proprio futuro a un tecnico di esperienza e grande carisma.