Juventus e Inter si muovono sul mercato con strategie diverse ma con un obiettivo comune: costruire rose competitive per la nuova stagione. I bianconeri sono tra i club più attivi, con la dirigenza impegnata a rafforzare la squadra affidata a Luciano Spalletti. La priorità resta la difesa, ma il mercato passa anche dalle cessioni e dalla necessità di generare plusvalenze entro la chiusura del bilancio. In questo scenario prende forma il dialogo con il Bologna, possibile protagonista di un doppio affare.

Lucumí-Juventus, trattativa aperta: Miretti possibile pedina nell’operazione

Il nome in cima alla lista della Juventus è quello di Jhon Lucumí. Il difensore colombiano del Bologna rappresenta il profilo individuato per aumentare qualità e solidità al reparto arretrato. Il giocatore può liberarsi attraverso una clausola rescissoria da 28 milioni di euro valida fino alla metà di luglio, ma il club bianconero punta a trovare una formula più conveniente.

La strategia della Juventus è chiara: provare ad abbassare il costo dell’operazione attraverso una trattativa diretta con il Bologna, valutando anche l’inserimento di contropartite tecniche. Tra i giocatori che interessano al club emiliano c’è Fabio Miretti, centrocampista seguito con attenzione e possibile protagonista di una cessione entro il 30 giugno, data importante per gli equilibri economici della società torinese.

Juventus, non solo Lucumí: resta un’opzione. Inter su Nico Paz

La Juventus continua a valutare alternative per la difesa e tiene in considerazione anche Tarik Muharemovic. Il centrale bosniaco, reduce da una stagione positiva al Sassuolo, è un’opzione interessante soprattutto dal punto di vista economico. I bianconeri infatti conservano il 50% sulla futura rivendita del giocatore e, in caso di ritorno a Torino, potrebbero beneficiare di condizioni favorevoli.

Sul fronte internazionale, invece, cresce l’interesse per Nico Paz. Il Real Madrid ha deciso di puntare sulla cessione del talento argentino per monetizzare e la valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Il Como mantiene una posizione privilegiata nella trattativa, ma l’Inter resta alla finestra e valuta l’opportunità di inserirsi in una corsa che coinvolge anche altri club. I nerazzurri osservano con attenzione una situazione destinata a svilupparsi nei prossimi giorni.