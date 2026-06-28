La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo e avrebbe individuato in Jhon Lucumí il principale obiettivo per la retroguardia. In casa Milan, invece, tiene banco il futuro di Christian Pulisic, finito nel mirino del Liverpool dopo l'addio di Mohamed Salah, mentre l'Inter continua a coltivare il sogno Eduardo Camavinga, anche se la richiesta del Real Madrid resta particolarmente elevata.

Lucumí convince la Juventus, il Liverpool pensa a Pulisic

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, la Juventus sarebbe rimasta particolarmente colpita dalla prestazione offerta da Jhon Lucumí con la Colombia nella sfida mondiale contro il Portogallo finita 0 a 0.

Il difensore del Bologna avrebbe confermato tutte le proprie qualità, attirando ulteriormente l'attenzione della dirigenza bianconera. Al momento non sarebbe stata ancora presentata alcuna offerta ufficiale al club rossoblù, ma, sempre secondo Pedullà, ci sarebbero conferme sul fatto che il colombiano rappresenti il primo nome nella lista della Juventus per rinforzare il reparto arretrato.

Nel frattempo anche il Liverpool si prepara a un'estate di profondo rinnovamento. Dopo l'addio a parametro zero di Mohamed Salah, i Reds sarebbero alla ricerca del suo erede e, secondo rumors dall'Inghilterra, Christian Pulisic del Milan figurerebbe tra i profili seguiti. L'esterno americano rappresenterebbe uno dei pilastri dai quali Gerry Cardinale vorrebbe ripartire, ma davanti a una proposta davvero importante, nell'ordine dei 60 milioni di euro, le valutazioni della società rossonera potrebbero cambiare.

Inter, il sogno Camavinga resta vivo: il Real Madrid fissa il prezzo

Dall'altra parte del Naviglio continua invece a circolare il nome di Eduardo Camavinga. Nelle ultime settimane Inter e Real Madrid avrebbero affrontato anche il tema legato al centrocampista francese e, secondo quanto filtra, il club spagnolo sarebbe disposto ad aprire alla cessione. I Blancos avrebbero però fissato una valutazione di circa 60 milioni di euro per il cartellino del classe 2002, cifra che imporrebbe ai nerazzurri uno sforzo economico significativo. L'Inter potrebbe provare a costruire l'operazione attraverso una formula con pagamento dilazionato in più tranche, ma dovrà guardarsi anche dalla concorrenza del Paris Saint-Germain, che segue con attenzione il futuro del mediano transalpino e potrebbe inserirsi nella corsa con una proposta economicamente più immediata.