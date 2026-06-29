Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è ufficialmente tornato alle sue funzioni e si prepara a presiedere il primo Consiglio della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, l'appuntamento cruciale di mercoledì. Il suo rientro segue un periodo di pausa dalle attività federali. Il Consiglio della FIGC è un momento chiave per la ripresa delle attività istituzionali e la definizione delle strategie future.

Il suo ritorno alla guida delle attività federali è stato accolto con attenzione dal mondo sportivo, che attende con interesse le decisioni del Consiglio.

L'incontro di mercoledì si configura come una tappa significativa per la governance del calcio italiano, mentre la Federazione affronta numerose sfide organizzative e sportive.

Le priorità dell'agenda federale

Il Consiglio della FIGC di mercoledì affronterà temi centrali per il futuro del calcio italiano. Le priorità includono la riorganizzazione delle competizioni, la gestione delle risorse e il rafforzamento dei rapporti istituzionali. In questo contesto, Giovanni Malagò, nel suo ruolo di presidente del CONI, avrà il compito di coordinare i lavori, promuovendo un dialogo costruttivo per soluzioni condivise.

Il contesto del rilancio del calcio nazionale

Il rientro di Giovanni Malagòcoincide con un periodo delicato per la FIGC, impegnata nel rilancio del calcio nazionale.

In questo scenario, la sua leadership e l'esperienza come presidente del CONI sono chiave per stabilità e continuità federale. Il Consiglio di mercoledì si configura, pertanto, come un banco di prova importante per valutare l'efficacia delle strategie che verranno adottate nei prossimi mesi, per un futuro solido del calcio italiano.