Ad Atlanta va in scena una gara ad altissima intensità tra Marocco e Haiti, valida per l’ultima giornata del Gruppo C dei mondiali 2026. Il match si chiude 4-2 per la formazione africana, che raggiunge il Brasile al secondo posto del girone.
Botta e risposta continuo nel primo tempo
Il Marocco parte forte e sfiora subito il vantaggio con Saibari, che al 2’ non arriva per pochi centimetri su un cross di El Khannouss.
Dopo l’avvio aggressivo, però, è Haiti a sorprendere: al 10’ arriva l’1-0 con un’autorete di Bono, sfortunato nel deviare un tentativo avversario.
La risposta marocchina non si fa attendere, ma Saibari spreca più occasioni prima del pari firmato da Hakimi al 39’, bravo a ribadire in rete una respinta corta di Placide.
La gara resta apertissima e al 43’ Haiti torna avanti con una conclusione potente di Isidor da fuori area.
Nel recupero del primo tempo arriva il nuovo pareggio del Marocco: al 45+1’ è ancora Saibari a firmare il 2-2 su assist di Hakimi, chiudendo una prima frazione ricca di colpi di scena.
Cambi decisivi e rimonta nella ripresa
Nel secondo tempo il Marocco aumenta la pressione, ma trova un Placide in grande forma, decisivo su diverse conclusioni, tra cui quelle di El Aynaoui e su un quasi autogol di Adé.
La svolta arriva dalla panchina: le scelte di Ouahbi cambiano la partita.
Al 78’ Rahimi firma il 3-2 con una girata su calcio d’angolo, completando la rimonta. Nel finale, all’89’, è Yassine a chiudere i conti con il gol del definitivo 4-2.
Classifica e qualificazione ai sedicesimi
Il successo consente al Marocco di chiudere il Gruppo C al secondo posto con 7 punti, a pari merito con il Brasile ma dietro per differenza reti.
Haiti termina invece il girone a zero punti ed è eliminata. In bilico la situazione della Scozia, che rischia di non rientrare tra le migliori terze a causa di una differenza reti di -3.
Il Marocco tornerà in campo nei sedicesimi di finale il 30 giugno alle 3 contro la prima del Girone F, attualmente guidato dall’Olanda davanti a Giappone, Svezia e Tunisia.
Sudafrica sorprende la Corea e vola agli ottavi
A Monterrey arriva una delle sorprese del torneo: il Sudafrica batte la Corea del Sud 1-0 e conquista la qualificazione ai sedicesimi di finale.
Partita equilibrata e con poche occasioni, decisa al 63’ da un contropiede finalizzato da Maseko, che regala alla squadra di Broos il passaggio del turno.
Nonostante un avvio complicato nel torneo, il Sudafrica chiude secondo nel Gruppo A con 4 punti e affronterà il Canada il 28 giugno alle 21.00.
La Corea del Sud chiude terza con 3 punti e resta in attesa della classifica delle migliori terze, forte di una differenza reti superiore rispetto ad altre contendenti come la Scozia.