La Juventus vuole ripartire dalle certezze, da chi ha saputo ritagliarsi la fiducia di Luciano Spalletti. La lista degli esuberi è lunga e nell'elenco figura anche il nome di Michele Di Gregorio, che le voci di mercato nei giorni scorsi avevano accostato al Besiktas. La vecchia signora da settimane ha messo nel mirino Emiliano Martinez, campione del Mondo in carica con l'Argentina, che avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento a Torino, ma ovviamente tutto dipenderà dalla volontà dell'Aston Villa, proprietaria del cartellino del Dibu.

Di Gregorio ai saluti, la Juve guarda altrove

Le prestazioni di Michele Di Gregorio in bianconero, soprattutto nella stagione appena conclusa, hanno deluso le aspettative. L'ex portiere del Monza ha pagato la pressione, dando poca sicurezza tra i pali. I 25 gol subiti in 30 presenze ne sono una conferma. Di Gregorio nelle scorse settimane era stato accostato al Besiktas del neo-tecnico Vincenzo Italiano, ma il club turco dopo un breve sondaggio ed un abbozzo di trattativa avrebbe deciso di virare su altri profili. La Juve vorrebbe far cassa e sarebbe pronta a valutare eventuali offerte, qualora dovessero arrivare.

Emiliano Martinez è il primo obiettivo per la porta bianconera

La Juventus non vuole commettere errori.

Vuole puntare su un portiere di esperienza che possa offrire affidabilità all'intera retroguardia bianconera. Il nome caldo è quello di Emiliano Martinez, pronto a salutare la Premier League dopo una lunga ed intensa partentesi all'Aston Villa. Il club inglese valuta il cartellino del 'Dibu' circa 15 milioni di euro, cifra che la Juventus ad oggi non vorrebbe spendere.

Martinez avrebbe aperto alla Juve, ma per arrivare alla fumata bianca la vecchia signora deve convincere i The Lions, e a quanto pare servirà più di un sconto da parte del club inglese. Si resta in attesa di ulteriori sviluppi in ottica mercato, nel frattempo Martinez è pronto a trascinare l'Argentina al Mondiale, con l'obiettivo di bissare l'ottimo rendimento avuto quattro anni fa, quando grazie alle sue parate L'Albiceleste riuscì a laurearsi campione del Mondo per la sua terza volta nella storia.