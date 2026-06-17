Andrea Cambiaso resta uno dei calciatori della Juventus più corteggiati sul fronte calciomercato. L'esterno italiano è molto apprezzato in Italia ma soprattutto in Europa con diversi top club europei sulle sue tracce. Tra questi c'è il Chelsea che dopo la cessione di Cucurella avrebbe opzionato il classe 2000 come rinforzo ideale per fascia e potrebbe così intavolare una trattativa concreta con la Vecchia Signora.

Continua il pressing del Chelsea per Cambiaso

Per finanziare il mercato in entrata, il club bianconero sta valutando eventuali cessioni di qualche prezzo pregiato.

Da Bremer a Thuram fino ad arrivare a Cambiaso che oltre nel mirino di Inter e Barcellona, è sul taccuino del Chelsea da diverse settimane. Stando ad alcuni rumors, i Blues sarebbero disposti a mettere sul tavolo una cifra vicina ai 30-35 milioni di euro che potrebbe sbaragliare la concorrenza ed accontentare la Juventus. Una cifra che il club di Londra non avrebbe difficoltà ad offrire vista la cessione da 60 milioni di Cucurella, appena sbarcato al Real Madrid. Al momento non si può parlare di trattativa concreta e ben avviata, ma di un forte interesse da parte del Chelsea che potrebbe accelerare in queste settimane.

Intanto, la Juve non resta a guardare e valuta le eventuali alternative con il nuovo direttore sportivo Carnevali.

Resta in piedi la candidatura di Dodo che dovrebbe lasciare la Fiorentina visto il contratto in scadenza nel 2027; il brasiliano ha una valutazione attorno ai 15 milioni di euro. Più "esosa" economicamente la pista Destiny Udogie, valutato attorno ai 30 milioni di euro dal Tottenham.

Idea Elmas per la trequarti

Oltre ad eventuali cessioni, la Juve è molto attiva anche sul fronte acquisti con l'obiettivo di rinforzare l'organico a disposizione di mister Spalletti e soprattutto la trequarti. Viste le difficoltà nell'imbastire una trattativa concreta per Brahim Diaz, la dirigenza valuta alternative al giocatore del Real e tra queste spunta quella che porta ad Elif Elmas che Spalletti ha già allenato nella sua esperienza sulla panchina del Napoli.

Il macedone che non dovrebbe esser riscattato dai partenopei e quindi tornare al Lipsia, rappresenterebbe un'alternativa "low-cost" ma di assoluta sostanza ed affidibilità vista la sua capacità di ricoprire più ruoli ed essere un jolly sia per la trequarti che per la mediana. La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 15 milioni di euro, cifra che la Vecchia Signora potrebbe ricavare da qualche cessione come quelle di Fabio Miretti che piace a Bologna e Fiorentina, e di Teun Koopmeiners che resta nel mirino del Galatasaray.