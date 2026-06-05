La Juventus si prepara ad una vera e propria rivoluzione in attacco. Dopo l'addio di Dusan Vlahovic, il reparto offensivo potrebbe esser rivoluzionato con Jonathan David ma soprattutto Lois Openda che potrebbero lasciare Torino. L'attaccante belga ha tanti estimatori in giro per l'Europa e tra le squadre interessate ci sarebbe anche l'Eintracht di Francoforte che potrebbe presentare un'offerta in questa finestra di mercato.

Non solo il Monaco, anche l'Eintracht su Openda

L'ex Lipsia non è riuscito ad imporsi in quel di Torino come dimostrano le due siglate in 24 presenze con la maglia della Vecchia Signora.

La Juve aspetta offerte importanti attorno ai 25-30 milioni, così da avere la possibilità di reinvestire il denaro ed accontentare mister Spalletti sul fronte acquisti. Stando alle ultime notizie, il classe 2000 sarebbe finito nel mirino dell'Eintracht di Francoforte che starebbe valutando i margini per aprire una trattativa concreta con la Juventus. Il club tedesco va ad aggiungersi al Monaco, al Lens ed alcune società inglesi che negli ultimi mesi hanno effettuato dei sondaggi per il 26enne belga.

La sempre più probabile uscita di Openda porterebbe all'ingresso di uno/due attaccanti in casa Juventus. Kolo Muani resta uno dei primi nomi sulla lista della dirigenza juventina, ma resta in auge anche la candidatura di Sorloth valutato attorno ai 30 milioni dall'Atletico.

Sullo sfondo non tramontano le piste che portano a Mauro Icardi e Gabriel Jesus.

Idea Kluivert per la trequarti

Oltre ad un attaccante di grande livello, la Juventus è alla ricerca di un fantasista che possa essere un'alternativa ai vari Yildiz, McKennie e Conceicao. Viste le difficoltà momentanee di aprire una trattativa concreta con il Real per Brahim Diaz, la Vecchia Signora sta valutando possibili alternative e tra queste spunta quella che porta a Justin Kluivert che ha offerto buone prestazioni in Premier con la maglia del Bournemouth di Iraola.

Dopo una parentesi non felice in Italia con la maglia della Roma, l'esterno olandese classe 99 ha mostrato le sue qualità in Inghilterra attirando su di se l'interesse di diverse società europee come la stessa Juventus.

La trattativa non appare facile vista la richiesta di 30 milioni di euro da parte delle Cherries che vorrebbero trattenere i migliori ed essere tra le protagoniste della prossima edizione dell'Europa League.

Velocità, tecnica, capacità degli assist e buona vena realizzativa. Kluivert rappresenterebbe un buon acquisto per la trequarti bianconera e le sue caratteristiche si incastrerebbero perfettamente con il 4-2-3-1 di mister Spalletti.