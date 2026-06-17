Il calciomercato della Juventus starebbe ormai entrando nel vivo. In particolare, il sogno di Luciano Spalletti sarebbe rappresentato da Mohamed Salah, ex attaccante di Roma e Liverpool attualmente svincolato. Un’operazione complicata dal punto di vista economico, ma che continua a intrigare la dirigenza bianconera. Per la porta, il nome in cima alla lista sarebbe nuovamente quello di Guglielmo Vicario, apprezzato per esperienza e affidabilità. Sul fronte delle uscite, Khéphren Thuram resta nel mirino di alcuni club di Premier League e in particolare in quello del Nottingham Forest.

Juve: Salah difficile ma non impossibile

Il nome di Mohamed Salah è sinonimo di fantasia, gol e spettacolo. In questo senso, il giocatore egiziano rappresenterebbe uno dei profili più prestigiosi accostati ai bianconeri nelle ultime ore e un’eventuale operazione di mercato utile al suo approdo a Torino, garantirebbe un salto di qualità notevole all’attuale rosa a disposizione di Spalletti.

Schierato prevalentemente da esterno offensivo destro, Salah potrebbe inserirsi perfettamente nel sistema di gioco di Spalletti, che da sempre ama attaccanti in grado di partire larghi per poi accentrarsi. La sua velocità negli spazi, unita a una straordinaria capacità realizzativa, offrirebbe inoltre nuove soluzioni offensive a una Juventus intenzionata a tornare protagonista sia in Italia sia in Europa.

Tuttavia e come già anticipato, seppur svincolato dal Liverpool, l’ingaggio da 12 milioni di euro all’anno a oggi è considerato uno scoglio proibitivo per la Juventus. Questo anche in virtù dell’alto potere economico di alcuni club arabi interessati al giocatore.

Perché la Juve punta su Vicario

Tra i nomi più seguiti per la porta starebbe tornando in auge quello di Vicario. Il portiere italiano, reduce da stagioni di alto livello al Tottenham, per affidabilità, personalità e capacità di costruire l'azione dal basso, rappresenterebbe un profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza bianconera.

In particolare, Spalletti avrebbe sempre mostrato una certa attenzione verso gli estremi difensori abili con i piedi.

Caratteristica che consentirebbe alla squadra di sviluppare la manovra fin dalle retrovie e Vicario, sotto questo aspetto, offrirebbe ampie garanzie.

Inoltre, la sua esperienza internazionale potrebbe favorire un inserimento immediato all'interno dello spogliatoio juventino. Il suo cartellino viene valutato poco meno di 20 milioni di euro dal Tottenham. Cifra che potrebbe essere trovata dal cartellino di Michele Di Gregorio. L’attuale portiere bianconero non ha mai pienamente convinto la dirigenza bianconera e una sua cessione nel prossimo calciomercato appare probabile.

Mercato Juve: Thuram piace in Premier

Se da una parte si lavora sugli acquisti, dall'altra, la Juventus dovrà inevitabilmente gestire alcune cessioni eccellenti.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino ci sarebbe anche Thuram.

Il centrocampista francese resterebbe uno dei profili maggiormente apprezzati in Premier League e in questo senso, nelle ultime settimane diversi club inglesi avrebbero effettuato sondaggi esplorativi. Tra questi ci sarebbe anche il Nottingham Forest. Dal canto suo però la Juventus non sembrerebbe intenzionata a privarsene con facilità. Tuttavia, davanti a una proposta particolarmente elevata e non inferiore ai 40 milioni di euro, potrebbe valutare la cessione del francese per poi reinvestire la cifra su profili utili alle idee di calcio di Spalletti.