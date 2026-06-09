Il calciomercato Juventus starebbe entrando nel vivo. Se da una parte Alexander Sørloth sarebbe sempre più vicino alla maglia bianconera, dall'Inghilterra starebbe filtrando un certo interesse dell'Arsenal nei confronti di Kenan Yildiz. Avance che però sarebbero già state respinte al mittente poiché il talento turco viene considerato incedibile da parte della Juventus.

La Juve vuole chiudere per Sørloth

Nelle ultime ore sarebbero arrivati segnali incoraggianti sia sul fronte del giocatore sia su quello dei rapporti con l'Atletico Madrid. Infatti, se da una parte il centravanti norvegese avrebbe già manifestato gradimento verso la destinazione torinese, dall’altra, la Juventus sarebbe incline a chiudere l’operazione di mercato assecondando la richiesta da 30 milioni di euro fatta dagli spagnoli per il cartellino del giocatore.

I numeri spiegano bene il motivo dell'interesse bianconero. Nell'ultima stagione Sørloth ha collezionato 54 presenze complessive realizzando 20 gol e servendo un assist, nonostante un impiego non sempre continuativo. Alto 195 centimetri, forte nel gioco aereo e nella protezione del pallone, rappresenterebbe il profilo ideale per garantire peso offensivo e presenza in area.

Perché Yildiz piace all'Arsenal

Se il nome di Sørloth scalda il mercato in entrata, quello di Yildiz continua ad attirare l'attenzione delle grandi d'Europa. Secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, l'Arsenal avrebbe effettuato una richiesta d’informazioni per comprendere eventuali margini di trattativa. Questo perché il tecnico dei Gunners Mikel Arteta sarebbe infatti alla ricerca di un esterno offensivo giovane, tecnico e già abituato a competere ad alto livello.

Ed Yildiz risponderebbe perfettamente a questo identikit.

Nonostante qualche infortunio, il numero dieci bianconero ha confermato la propria crescita durante l'ultima stagione, diventando uno dei riferimenti offensivi della Juventus e un titolare inamovibile per Luciano Spalletti. Oltre alle evidenti doti realizzative, di Yildiz piacciono la qualità nel dribbling, la visione di gioco e la capacità d’incidere negli ultimi trenta metri. Caratteristiche difficili da trovare in giocatori così giovani e presupposti che piacciono parecchio ai club d’Oltremanica.

Per la Juve Yildiz è incedibile

La società bianconera però non sembrerebbe intenzionata ad ascoltare offerte. Yildiz viene considerato uno dei pilastri attorno ai quali costruire il nuovo ciclo tecnico affidato a Spalletti.

Il club avrebbe già investito sul suo futuro con un rinnovo contrattuale di lungo periodo e la convinzione interna sarebbe quella di valorizzarne ulteriormente la crescita.

Lo stesso Spalletti ha più volte evidenziato l'importanza del talento turco all'interno del progetto bianconero. Yildiz non rappresenterebbe soltanto un giocatore di qualità, ma anche un simbolo della Juventus che verrà. A soli 21 anni possiede margini di miglioramento enormi e una valutazione destinata a crescere ulteriormente nei prossimi mesi. Per questo motivo l'eventuale interesse dell'Arsenal, così come quello di altri top club europei, difficilmente modificherebbe la linea della società.