Il calciomercato della Juventus potrebbe entrare presto in una fase decisiva. Sul tavolo della dirigenza bianconera ci sarebbero infatti due dossier particolarmente importanti: quello relativo al portiere e quello riguardante Andrea Cambiaso. Se la pista che porterebbe a Emiliano Martinez dovesse complicarsi ulteriormente, il numero uno dell'Udinese Maduka Okoye potrebbe diventare un obiettivo concreto. Nel frattempo, dopo aver visto sfumare Marco Palestra, l'Inter potrebbe tornare a valutare il profilo dell'esterno juventino, da tempo apprezzato per versatilità e qualità tecniche.

Mercato Juve: per Okoye servirebbero 15 milioni di euro

Tra le strategie di mercato della Juventus per la prossima stagione ci sarebbe anche una riflessione sul reparto portieri. Dopo l’ultima deludente annata, Michele Di Gregorio sembra ormai ai margini del progetto tecnico bianconero e nel caso di offerte considerate adeguate, la società piemontese non si opporrebbe alla cessione.

In tale scenario, il Dibu Martinez sarebbe stato individuato come il profilo ideale per difendere la porta bianconera. Tuttavia, qualora la Juventus non riuscisse a chiudere l’eventuale trattativa, potrebbe prendere quota il profilo di Okoye. Protagonista di una crescita costante durante l’ultimo campionato in Serie A tra le file dell’Udinese, il suo cartellino viene valutato non meno di 15 milioni di euro circa.

Juventus: l'Inter potrebbe tornare alla carica per Cambiaso

L’esterno azzurro continuerebbe a rappresentare uno dei nomi più interessanti del mercato italiano. Nelle ultime ore sarebbero tornate a circolare indiscrezioni relative a un possibile interesse dell'Inter, alla ricerca di rinforzi sulle corsie laterali dopo il mancato arrivo di Palestra.

Grazie alla capacità di agire su entrambe le fasce e di adattarsi a diversi sistemi di gioco, il profilo del giocatore juventino si adatterebbe perfettamente alle strategie nerazzurre. Tuttavia e per esigenze di bilancio, la Juventus vorrebbe monetizzare almeno 35 milioni di euro dalla cessione del giocatore e oltre all'Inter, Cambiaso sarebbe seguito da altri club europei, tra cui Chelsea e Barcellona.

La cessione di Cambiaso potrebbe finanziare il nuovo progetto bianconero

L'eventuale partenza di Cambiaso cambierebbe radicalmente le strategie del mercato Juve. Una cessione di alto livello garantirebbe infatti risorse importanti da reinvestire per rafforzare il centrocampo, reparto considerato prioritario da Luciano Spalletti.

Tra i profili maggiormente graditi al tecnico continuerebbe a figurare Stanislav Lobotka, giocatore in forza al Napoli ritenuto ideale per qualità nella costruzione e gestione dei ritmi. Nelle ultime settimane sarebbe inoltre emerso il nome di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool in uscita dai Reds a parametro zero sul quale ci sarebbe anche l’Inter.