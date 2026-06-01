Il futuro dell'attacco della Juventus potrebbe dipendere da Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo non avrebbe ancora trovato un'intesa per il rinnovo del contratto in scadenza a fine giugno e il Manchester United starebbe monitorando con un certo interesse la situazione. In caso di addio, la dirigenza bianconera potrebbe valutare Mauro Icardi. L’attaccante argentino, il cui contratto con il Galatasaray scade a fine giugno, è tra i profili più interessanti sul mercato degli svincolati e potrebbe risollevare le sorti dell’attacco bianconero.

Icardi: come giocherebbe nella Juve di Spalletti

Come anticipato, l'eventuale arrivo di Icardi sarebbe strettamente legato alla permanenza o meno di Vlahovic. Infatti, Luciano Spalletti avrebbe bisogno di un attaccante capace di garantire presenza costante in area di rigore e una notevole efficacia sotto porta. Da questo punto di vista, l'argentino rappresenterebbe una soluzione di assoluto livello, considerando l'esperienza accumulata tra Serie A, Champions League e campionati esteri.

Nel possibile 4-2-3-1 del tecnico toscano, Icardi potrebbe occupare il ruolo di unica punta, supportato dalla qualità e dagli inserimenti di Kenan Yildiz e Francisco Conceição su tutti. Nel 3-4-2-1 diventerebbe invece il terminale offensivo chiamato a finalizzare il lavoro dei trequartisti.

La sua innata capacità di muoversi negli ultimi metri e di trasformare in gol anche le poche occasioni concesse, potrebbero rendere Icardi il giocatore ideale per alzare notevolmente la media gol dell’attacco della Juventus.

Perché lo United starebbe puntando su Vlahovic

Il club inglese sarebbe alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo e Vlahovic continuerebbe a figurare tra i profili valutati con maggiore attenzione. Infatti, l’attaccante serbo possiede caratteristiche molto apprezzate in Premier League: struttura fisica, capacità di attaccare la profondità e attitudine a giocare sotto pressione.

Dal canto suo, la Juventus starebbe però ancora lavorando per trovare una soluzione legata al rinnovo.

L'idea della società sarebbe quella di prolungare il contratto riducendo però l'attuale peso dell'ingaggio.

Una proposta che consentirebbe al club di mantenere il giocatore senza compromettere gli equilibri economici della rosa. Qualora non si arrivasse a un accordo, l'ipotesi Manchester United potrebbe diventare sempre più concreta per Vlahovic, con il club inglese che potrebbe tesserare il serbo a parametro zero.

Non solo Icardi, la Juve segue anche Kolo Muani

Nel caso in cui Vlahovic dovesse lasciare Torino, Icardi non sarebbe l'unica opzione sul tavolo della Juventus. La dirigenza bianconera continuerebbe a seguire anche Randal Kolo Muani, attaccante che avrebbe lasciato impressioni positive durante la sua esperienza in bianconero.

Il francese, di rientro al PSG dopo il prestito al Tottenham, offrirebbe caratteristiche differenti rispetto all'argentino: maggiore mobilità, capacità di giocare in campo aperto e possibilità di occupare più ruoli nel reparto offensivo.

Proprio questa duttilità piacerebbe particolarmente a Spalletti, allenatore che da sempre predilige giocatori in grado di interpretare più sistemi di gioco. In questo caso sarà necessario trovare un compromesso economico con IL PSG. Il club parigino detiene il cartellino del giocatore e potrebbe chiedere una cifra vicina ai 25 milioni di euro.