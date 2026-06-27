Una decisione di portata strategica per l'Argentina: Lionel Messi non scenderà in campo dal primo minuto nella sfida contro la Giordania, in programma ad Arlington, Texas. Questa scelta, che ha del sorprendente, arriva dopo che la nazionale sudamericana ha già blindato il primo posto nel Gruppo J. Le due vittorie convincenti contro Algeria e Austria, con tutte e cinque le reti segnate dal fuoriclasse argentino, hanno garantito alla Selección il passaggio del turno con una giornata d'anticipo, permettendo al commissario tecnico Lionel Scaloni di gestire al meglio le energie in vista della cruciale fase a eliminazione diretta.

La mossa di lasciare Messi inizialmente in panchina rappresenta una vera e propria rarità per la nazionale, che non si trovava in una situazione di tale agio dal lontano 2014, anno in cui raggiunse la finale del torneo. Scaloni ha optato per un ampio turnover, seguendo una strategia già adottata da altri tecnici di spicco come Ståle Solbakken e Mauricio Pochettino, che hanno anch'essi effettuato numerosi cambi nelle ultime gare dei gironi dopo aver assicurato la qualificazione. Questa scelta appare particolarmente sensata, soprattutto considerando l'età di Messi, che ha recentemente festeggiato il suo trentanovesimo compleanno, e alcuni recenti problemi fisici accusati con l'Inter Miami.

Messi e la Panchina: Un Evento Eccezionale

Per il capitano dell'Argentina, trovarsi in panchina all'inizio di una partita ufficiale è un evento decisamente insolito. Nelle competizioni internazionali di alto livello, infatti, Messi è partito dalla panchina solo tre volte negli ultimi dieci anni, un dato che evidenzia la sua quasi costante presenza in campo dal fischio d'inizio. Analizzando il suo percorso ai Mondiali, la statistica è ancora più marcata: su ventotto presenze totali, ben ventisei lo hanno visto protagonista da titolare. Le uniche due occasioni in cui è subentrato risalgono al 2006, quando era ancora un giovane talento emergente. In quell'edizione, entrò in campo sia contro la Serbia & Montenegro a Gelsenkirchen sia negli ottavi di finale contro il Messico a Lipsia, dimostrando già allora il suo impatto immediato.

Nonostante l'incontro con la Giordania sia ininfluente ai fini della classifica e del passaggio del turno, è innegabile che Messi desideri comunque scendere in campo, anche solo per uno spezzone di gara. I suoi cinque gol realizzati nelle prime due partite di questa edizione dei Mondiali hanno portato il suo bottino personale a diciotto reti totali nella competizione, un traguardo storico che gli ha permesso di superare il record di Mirosław Klose. Tuttavia, la corsa al titolo di capocannoniere è ancora aperta, con Kylian Mbappé che lo tallona a sole due lunghezze di distanza, rendendo ogni minuto in campo prezioso per consolidare il suo primato.

Il Cammino dell'Argentina e l'Attesa dei Tifosi

Con il primo posto nel girone già assicurato, il percorso dell'Argentina nella fase a eliminazione diretta è ormai definito. La Selección affronterà Capo Verde a Miami nel prossimo incontro, un appuntamento che precede un potenziale ottavo di finale ad Atlanta. Qui, l'avversario sarà una tra Egitto e Australia, in una sfida che si preannuncia già carica di tensione e aspettative. L'attenzione generale rimane altissima, specialmente per l'incontro contro la Giordania: si prevedono oltre settantamila spettatori all'AT&T Stadium, e tra questi, anche numerosi tifosi giordani, tutti speranzosi di poter ammirare le giocate di Messi, seppur per un breve cameo nel finale di partita.

La gestione oculata delle energie e la tutela dei giocatori chiave, in primis Lionel Messi, rappresentano ora la priorità assoluta per il tecnico Scaloni. L'obiettivo è affrontare al meglio un cammino che si prospetta lungo ed estremamente impegnativo, con la speranza di replicare i successi passati e puntare alla vittoria finale.