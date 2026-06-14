La Juventus è al lavoro per individuare il possibile erede di Andrea Cambiaso, il Milan sembra vicino a sciogliere il nodo allenatore con Ruben Amorim, mentre la Roma deve fare i conti con le richieste economiche di Summerville.

Spalletti indica Nuno Tavares: la Juventus studia il dopo Cambiaso

Alla Continassa prosegue la ricerca di un esterno sinistro che possa raccogliere l'eredità di Andrea Cambiaso qualora il fluidificante dovesse lasciare Torino nel corso dell'estate. Tra i profili monitorati dalla dirigenza bianconera starebbe guadagnando posizioni quello di Nuno Tavares, laterale portoghese della Lazio.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato proprio Luciano Spalletti a indicare il nome dell'ex Arsenal come uno dei rinforzi ideali per il nuovo corso juventino. Il tecnico apprezzerebbe particolarmente le qualità atletiche del giocatore, capace di abbinare velocità, forza fisica e grande capacità di progressione palla al piede. I dubbi riguardano principalmente la tenuta fisica, aspetto che negli ultimi anni ha spesso limitato la continuità del portoghese. Nonostante ciò, la sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 12 milioni di euro, una cifra considerata abbordabile dalla Juventus nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Cambiaso.

Amorim sempre più vicino al Milan

Sul fronte rossonero, invece, potrebbe essere arrivata la svolta tanto attesa per la scelta del nuovo allenatore.

Dopo settimane di riflessioni e contatti con diversi candidati, il favorito per la panchina del Milan sembrerebbe essere Ruben Amorim. L'ex tecnico del Manchester United avrebbe superato nelle preferenze della dirigenza concorrenti come Matthias Jaissle e Oliver Glasner.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il tecnico portoghese avrebbe confidato ad alcune persone a lui vicine tutto il proprio entusiasmo per la prospettiva di guidare il club rossonero. Da quanto filtra, sul tavolo sarebbe pronto un contratto triennale da circa 4 milioni di euro a stagione, proposta che potrebbe consentire al Milan di chiudere definitivamente il capitolo allenatore.

Roma, Summerville spara alto

Nel frattempo la Roma continua a lavorare sugli esterni offensivi richiesti da Gian Piero Gasperini, ma uno dei nomi presenti nella lista del tecnico potrebbe presto uscire dai radar giallorossi. Si tratta di Crysencio Summerville, ala olandese in uscita dal West Ham. Il giocatore avrebbe infatti chiesto uno stipendio vicino ai 6 milioni di euro annui per trasferirsi nella Capitale. Una richiesta ritenuta eccessiva dalla proprietà Friedkin, soprattutto alla luce dell'ultima stagione non particolarmente brillante del calciatore. Una cifra di quel livello, secondo le indiscrezioni, verrebbe eventualmente riservata soltanto a un profilo considerato realmente in grado di fare la differenza in Serie A, come Mason Greenwood, che continua a occupare una posizione di primo piano nelle preferenze del club capitolino.