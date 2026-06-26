Il fuorigioco è la regola più controversa del calcio, fonte di costanti discussioni. La sua applicazione, cruciale per l’equilibrio tra attacco e difesa, è stata evidenziata a Vancouver, dove un gol di Thomas Muller dei Vancouver Whitecaps FC è stato annullato per posizione irregolare al BC Place. A 163 anni dalla sua introduzione, la norma genera ancora dubbi e polemiche.

La regola del fuorigioco impedisce a un attaccante di trovarsi oltre il penultimo difensore (il portiere è l’ultimo) quando il pallone gli viene giocato. Si applica solo nella metà campo offensiva, escludendo calci piazzati, corner o rinvii dal fondo.

Non è vietato stare in fuorigioco, ma ricevere il pallone in tale posizione lo rende irregolare. In caso di infrazione, il guardalinee segnala e l’arbitro annulla l’azione. Il Video Assistant Referee (VAR) e il sistema semi-automatico (SAOT) hanno introdotto una valutazione millimetrica, ma restano margini di interpretazione e casi controversi, anche per minime parti del corpo oltre la linea.

Il fuorigioco al Mondiale 2026: la svolta tecnologica

Per il Mondiale 2026 (USA, Canada, Messico), la FIFA innova la gestione del fuorigioco. Se prima si attendeva la fine dell’azione, ora il nuovo SAOT invierà un segnale audio all’auricolare dell’assistente per fuorigioco di almeno dieci centimetri. L’assistente manterrà la discrezionalità sulla segnalazione, ma l’obiettivo è ridurre infortuni e velocizzare le decisioni.

Il sistema, che sfrutta dati da palloni con sensori e telecamere ad alta frequenza, calcola la posizione dei giocatori in tempo reale. Tuttavia, in situazioni complesse o con interpretazioni soggettive, la decisione finale resta all’arbitro e al VAR. L’obiettivo è limitare le interruzioni, garantendo maggiore trasparenza e rapidità, anche con grafiche 3D esplicative per il pubblico.

Impatto e prospettive della tecnologia arbitrale

Il Mondiale 2026, con 48 squadre e 104 partite, sarà il banco di prova più ampio per questa tecnologia. L’integrazione di sensori nel pallone, tracciamento 3D dei giocatori e telecamere elaborerà i dati in pochi secondi, riducendo i tempi di attesa. Per il pubblico, meno interruzioni e maggiore comprensione delle decisioni, grazie ad animazioni esplicative. Nonostante i limiti in casi complessi, la tecnologia mira a rendere il calcio più equo e spettacolare, riducendo polemiche e tutelando la sicurezza.