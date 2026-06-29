Mai così tante squadre africane avevano raggiunto la fase finale dei Mondiali di calcio. Nell’edizione 2026 ospitata da Messico, Canada e Stati Uniti, ben nove rappresentative del continente sono arrivate ai sedicesimi di finale, confermando un livello di competitività mai visto prima.

Un continente in crescita

Su dieci squadre africane presenti alla fase a gironi, nove hanno superato il turno: Marocco, Sudafrica (poi eliminato dal Canada), Senegal, Costa d’Avorio, Ghana, Capo Verde, Egitto, Repubblica Democratica del Congo e Algeria. L’unica esclusa è la Tunisia.

Accanto alle conferme delle nazionali più strutturate, si è registrata anche la crescita di realtà inattese come Capo Verde, autentica sorpresa del torneo.

La favola Capo Verde

L’arcipelago con poco più di mezzo milione di abitanti ha superato il proprio girone e si è guadagnato l’accesso ai sedicesimi, dove affronterà l’Argentina di Lionel Messi il 4 luglio. Qualunque sarà il risultato, per Capo Verde si tratta già di un traguardo storico e di una festa nazionale.

L’eliminazione del Sudafrica

Ad aprire la fase a eliminazione diretta è stato il confronto tra Sudafrica e Canada a Los Angeles. La selezione africana è stata eliminata soltanto nei minuti di recupero, battuta da un gol di Stephen Eustaquio al 92’.

Le sfide del tabellone

Il calendario dei sedicesimi vede diverse squadre africane ancora protagoniste.

Il 30 giugno il Marocco, reduce da un girone convincente anche con il Brasile, affronta i Paesi Bassi, mentre la Costa d’Avorio sfida la Norvegia di Erling Haaland.

Il 1° luglio sarà la volta della Repubblica Democratica del Congo contro l’Inghilterra e del Senegal contro il Belgio di Romelu Lukaku, in una sfida che si preannuncia equilibrata nonostante il percorso diverso delle due squadre.

Il 3 luglio toccherà all’Algeria contro la Svizzera e all’Egitto, impegnato contro l’Australia, con la squadra guidata da Mohamed Salah che parte con buone possibilità di qualificazione.

Le ultime gare

Il 4 luglio chiuderanno il programma due sfide con protagoniste africane.

A Miami il Ghana affronterà la Colombia, mentre a Kansas City Capo Verde cercherà l’impresa contro l’Argentina.

Al di là dei pronostici, per il calcio africano si tratta già di un Mondiale storico per numero di squadre qualificate e livello complessivo espresso.