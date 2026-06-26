Il Gruppo G dei Mondiali 2026 resta apertissimo, con Egitto, Iran, Belgio e Nuova Zelanda ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. L'Egitto guida il girone, forte di una storica vittoria per 3-1 sulla Nuova Zelanda a Vancouver (reti di Mostafa Ziko, Mohamed Salah e Trézéguet) e di un pareggio per 1-1 contro il Belgio. Un successo storico.

Per l'Egitto, un solo punto nella sfida contro l'Iran a Seattle sarebbe sufficiente per assicurarsi il passaggio del turno. Una vittoria garantirebbe il primo posto, mentre un pareggio potrebbe bastare per il primato.

L'Iran, con due pareggi finora (0-0 con il Belgio e 2-2 con la Nuova Zelanda), cerca la prima qualificazione agli ottavi. Un pareggio potrebbe valere un posto tra le migliori terze, ma solo una vittoria assicurerebbe almeno il secondo posto.

Belgio e Nuova Zelanda: Scenari Decisivi

Il Belgio, favorito alla vigilia, ha faticato. Dopo un pareggio a reti inviolate con l'Iran e un altro ottenuto in extremis contro l'Egitto (grazie a un'autorete), i "Diavoli Rossi" devono vincere contro la Nuova Zelanda per garantirsi l'accesso diretto agli ottavi. Un pareggio potrebbe non bastare, lasciando la sorte legata ad altri risultati. La Nuova Zelanda, ancora a caccia di una vittoria (dopo il 2-2 con l'Iran e la sconfitta per 3-1 contro l'Egitto), affronta una sfida cruciale.

Per mantenere vive le speranze, deve sconfiggere il Belgio; qualsiasi altro esito comporterebbe l'eliminazione.

Il Nuovo Formato e l'Importanza del Primo Posto

Il Mondiale 2026 introduce un nuovo formato con dodici gruppi da quattro squadre, offrendo tre vie per accedere agli ottavi: vincitore, secondo classificato, o tra le otto migliori terze. Questa struttura mantiene vive le speranze anche per le terze, se punti e differenza reti lo consentono. Per equità, le partite conclusive di ciascun gruppo si disputeranno simultaneamente. Conquistare il primo posto assume un'importanza strategica, garantendo un percorso più agevole negli ottavi, evitando l'incrocio con altre vincitrici e affrontando una seconda classificata.

In sintesi, l'Egitto è a un passo dalla qualificazione con un solo punto. Belgio e Iran devono vincere per assicurarsi il passaggio del turno senza dipendere da calcoli esterni. La Nuova Zelanda si trova di fronte a un'impresa quasi impossibile, necessitando due vittorie decisive e un netto miglioramento della differenza reti per sperare di avanzare.