Il SoFi Stadium di Los Angeles si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico per le star di Hollywood e del mondo dello spettacolo in occasione del debutto della nazionale statunitense ai Mondiali 2026 contro il Paraguay. Le tribune dell’impianto di Inglewood, a sud della metropoli californiana, hanno accolto numerosi volti noti, conferendo un’atmosfera ancora più speciale all’esordio casalingo degli Stati Uniti.

Tra le celebrità presenti, spiccava Tom Cruise, immortalato in un elegante completo color melanzana, affiancato dall’amico David Beckham, che poche ore prima aveva ricevuto l’onorificenza della stella sulla Walk of Fame.

L’attenzione dei fotografi è stata catturata anche da Paris Hilton, che ha sfilato con un top a righe rosse e bianche, e da Jamie Foxx, avvistato accanto a Vince Vaughn. Il parterre di stelle includeva inoltre Owen Wilson, George Lucas con la consorte Mellody Hobson, Brad Pitt, Sofia Vergara, Halle Berry, Rob Lowe, la cantante e attrice Teyana Taylor, il musicista Shaboozey, Jaafar Jackson (reduce dal successo del biopic sullo zio Michael) e il fondatore di Microsoft, Bill Gates. Nonostante non tutti i 70.000 biglietti siano stati venduti, gli spalti della gigantesca arena erano quasi completamente pieni, a testimonianza di un crescente interesse per il calcio anche in una città storicamente legata ad altri sport.

La cerimonia d’apertura e gli spettacoli

Prima del fischio d’inizio, una breve ma intensa cerimonia d’apertura ha animato il SoFi Stadium. L’evento ha cercato di rievocare, seppur con un tono più sommesso rispetto ai fasti del Superbowl, la spettacolarità tipica degli eventi sportivi americani. Il campo ha visto l’alternarsi di piccoli fuochi d’artificio, una marching band e ballerini, mentre una grande coppa del mondo gonfiabile dominava la scena. Tra gli artisti che si sono esibiti figuravano il rapper statunitense Future, la cantante sudafricana Tyla, la brasiliana Anitta e Lisa delle Blackpink, uno dei gruppi K-pop più popolari al mondo. Lo spettacolo di inaugurazione è stato concluso da Katy Perry, che si è poi seduta sugli spalti insieme al compagno Justin Trudeau, ex primo ministro canadese.

Jason Sudeikis, celebre per il suo ruolo di Ted Lasso nell’amata serie Apple Tv, ha tenuto un breve discorso dal palco allestito al centro del campo.

Il parterre di celebrità e le personalità presenti

La massiccia presenza di celebrità come Tom Cruise, Paris Hilton, Bill Gates, Sofia Vergara, Owen Wilson, Halle Berry, Jamie Foxx e Vince Vaughn ha conferito grande risalto all’evento. Tom Cruise è stato ripreso mentre intonava l’inno nazionale al fianco di David Beckham. Tra le personalità politiche, il segretario di Stato Marco Rubio ha assistito alla partita in compagnia del presidente della Fifa Gianni Infantino, mentre il presidente Usa Donald Trump non era presente. La cerimonia d’apertura, che ha visto Jason Sudeikis e Katy Perry tra i protagonisti sul campo, si è allineata a quelle organizzate in Canada e Messico, rafforzando la volontà di rendere il calcio sempre più centrale nella cultura sportiva americana.