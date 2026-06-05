Una vera e propria rivoluzione è stata annunciata per la cerimonia degli inni nazionali che precederà le partite dei prossimi Mondiali di calcio del 2026, in programma negli Stati Uniti, Messico e Canada. La FIFA ha infatti comunicato un significativo cambiamento nel protocollo pre-partita, con l'obiettivo di rendere questo momento iconico ancora più coinvolgente e carico di significato per tutti i protagonisti e gli spettatori.

La principale novità prevede che, prima del fischio d’inizio di ogni incontro, tutti i giocatori delle due squadre – inclusi coloro che siederanno in panchina – faranno il loro ingresso sul terreno di gioco.

Si schiereranno l'uno di fronte all'altro, posizionandosi strategicamente a ridosso del cerchio di centrocampo. A fare da sfondo a questa nuova disposizione, e a rafforzare il contesto di rappresentanza nazionale, sarà posizionata la bandiera nazionale di ciascuna formazione alle spalle dei rispettivi atleti, creando così un momento di forte impatto visivo e simbolico.

Questa innovazione è stata ufficialmente comunicata dalla FIFA attraverso i propri canali, evidenziando l'intenzione di estendere il senso di appartenenza. L'organizzazione ha spiegato che “ogni giocatore selezionato nella rosa della partita salirà sul palcoscenico per raccogliersi attorno al banner del cerchio centrale per gli inni nazionali, garantendo che ognuno – non solo i titolari – viva quel momento simbolico di orgoglio ed emozione quando rappresenta il proprio paese sul più grande palcoscenico del calcio”.

L'obiettivo è chiaro: trasformare la cerimonia degli inni in un'esperienza pienamente condivisa di orgoglio ed emozione, estendendo il coinvolgimento a tutta la squadra e non solo agli undici iniziali.

Un nuovo rituale per rafforzare il senso di appartenenza

Il nuovo protocollo è stato meticolosamente ideato per rafforzare il senso di appartenenza e l'orgoglio nazionale tra gli atleti. Coinvolgendo attivamente tutti i convocati, e non più solamente i titolari, si intende creare un legame più profondo con la rappresentazione del proprio paese. La disposizione delle squadre, una di fronte all'altra e con le bandiere nazionali maestosamente esposte alle spalle, vuole enfatizzare il rispetto reciproco tra le compagini e la solennità intrinseca di un momento così significativo che precede ogni gara mondiale.

Questo rappresenta una svolta importante e un distacco dalle tradizionali cerimonie, dove il coinvolgimento emotivo e visivo era spesso limitato ai soli giocatori in campo.

Effetti speciali e un'esperienza immersiva per il pubblico

Il cerimoniale rinnovato non si limiterà alla disposizione dei giocatori, ma sarà ulteriormente arricchito da elementi visivi e coreografici all'avanguardia, specificamente pensati per coinvolgere in modo più intenso e spettacolare il pubblico presente negli stadi. Oltre alla presenza imponente delle bandiere giganti delle nazionali contendenti, si prevede l'introduzione di effetti speciali suggestivi come fumo colorato e spettacolari giochi di pirotecnia, che verranno impiegati in particolare nelle fasi più avanzate del torneo.

L'intento dichiarato è quello di trasformare la cerimonia degli inni in un'autentica esperienza immersiva, capace di trasmettere emozioni forti e indimenticabili sia ai giocatori in campo che agli spettatori sugli spalti, contribuendo così a rafforzare il clima di festa e condivisione che è da sempre uno dei tratti distintivi della Coppa del Mondo.