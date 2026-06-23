In vista della prossima partita dei Mondiali di calcio 2026 a Seattle, il Dipartimento per la sicurezza nazionale ha stabilito regole speciali per la nazionale dell'Iran. Alla squadra sarà concesso un arrivo anticipato di due giorni nella città dello Stato di Washington, garantendo ventiquattro ore in più rispetto alla finestra temporale standard. Tuttavia, è imposta una partenza immediata: l'Iran dovrà rientrare a Tijuana, in Messico, subito dopo la conclusione dell'incontro contro l'Egitto.

Questa modifica delle linee guida, precedentemente non prevista, è stata comunicata ufficialmente.

La squadra iraniana potrà dunque giungere a Seattle due giorni prima della sfida del 26 giugno, ma dovrà lasciare la città la sera stessa della partita. Tale decisione è motivata da precise esigenze logistiche e di sicurezza. Seattle, infatti, dista circa tre ore di volo da Tijuana, la base di rientro designata, a differenza di Los Angeles – dove l'Iran ha disputato le prime due gare – che era raggiungibile in soli quarantacinque minuti.

Motivazioni delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni mirano a garantire una migliore preparazione della squadra iraniana, ponendo al contempo una forte enfasi sulla sicurezza. L'obiettivo primario è assicurare che l'attenzione rimanga focalizzata esclusivamente su ciò che accade sul campo da gioco.

Questo impegno si estende alla protezione non solo degli stadi, ma anche dei centri di allenamento. La scelta di consentire un arrivo anticipato, ma di imporre una partenza immediata dopo la gara, riflette la volontà delle autorità di mantenere un controllo rigoroso sugli spostamenti della delegazione iraniana durante l'intera durata della manifestazione sportiva.

Restrizioni anche per la nazionale egiziana

Le misure restrittive sugli spostamenti non hanno riguardato unicamente la nazionale iraniana. Anche l'Egitto, prossimo avversario dell'Iran nel girone, ha dovuto affrontare significative modifiche ai propri piani di viaggio. Dopo aver ottenuto una storica vittoria contro la Nuova Zelanda a Vancouver, la squadra egiziana aveva richiesto di potersi trasferire direttamente a Seattle per preparare al meglio la sfida decisiva.

Tuttavia, le autorità locali hanno respinto tale richiesta. Di conseguenza, la delegazione egiziana è stata costretta a fare ritorno alla propria base di allenamento a Spokane, una località situata a circa 450 chilometri a est di Seattle.

La federazione egiziana ha confermato che le autorità di sicurezza hanno negato il permesso di permanenza a Seattle dopo la partita con la Nuova Zelanda, imponendo il rientro a Spokane. Queste decisioni evidenziano la grande attenzione delle autorità statunitensi nella gestione della sicurezza e della logistica durante il torneo, in particolare per quanto concerne le squadre provenienti da contesti geopoliticamente sensibili, garantendo un controllo capillare su ogni aspetto organizzativo.