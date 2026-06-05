Ai Mondiali di calcio 2026 (USA, Messico, Canada), la cerimonia degli inni nazionali subirà una trasformazione significativa. La FIFA ha annunciato un nuovo cerimoniale: le squadre si schiereranno una di fronte all’altra, a ridosso del centrocampo, con bandiera nazionale alle spalle. Coinvolgerà tutti i giocatori, inclusi quelli in panchina, prima del fischio d’inizio.

Il protocollo prevede la partecipazione dell'intera rosa. La FIFA ha spiegato: "ogni giocatore selezionato nella rosa della partita salirà sul palcoscenico per raccogliersi attorno al banner del cerchio centrale per gli inni nazionali, garantendo che ognuno – non solo i titolari – viva quel momento simbolico di orgoglio ed emozione nel rappresentare il proprio paese sul più grande palcoscenico del calcio".

Coinvolgimento pubblico e atleti

Il nuovo format mira a un'esperienza immersiva per calciatori e pubblico. La FIFA ha previsto bandiere nazionali di grandi dimensioni e scenografie per una visione dinamica e coinvolgente. Ogni posto sarà unico, rafforzando l'appartenenza.

Archi laterali d'ingresso, bandiere a mano e presenza del marchio FIFA sul campo arricchiranno l'atmosfera. Giovani del programma youth accompagneranno i giocatori, rendendo il momento più solenne e inclusivo.

Spettacolo e tradizione

Nelle fasi avanzate, la cerimonia sarà potenziata con effetti visivi spettacolari (fumi colorati, giochi pirotecnici). Promozioni dei partner commerciali FIFA saranno integrate (tunnel d'ingresso, attività giovanili).

Al termine degli inni, si tornerà ai rituali pre-partita: strette di mano, foto ufficiali e sorteggio del campo.

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha evidenziato come questa innovazione rafforzi il messaggio: "La FIFA World Cup è per ogni giocatore e ogni tifoso", forgiando un momento di unità, orgoglio ed emozione condivisa.