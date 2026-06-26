L'Australia conquista la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 chiudendo al secondo posto il Gruppo D. Decisivo il pareggio senza reti contro il Paraguay, mentre nell'altra sfida del raggruppamento la Turchia supera gli Stati Uniti al termine di una partita ricca di emozioni.
Australia qualificata, Paraguay appeso al ripescaggio
Lo 0-0 maturato a San Francisco permette all'Australia di conservare il secondo posto nel Gruppo D e di accedere alla fase a eliminazione diretta del torneo.
Il Paraguay chiude invece con quattro punti e una differenza reti di -2.
Un bottino che non garantisce la qualificazione: la nazionale sudamericana dovrà attendere il completamento della fase a gironi per sapere se riuscirà ad accedere ai sedicesimi come una delle migliori terze classificate.
La Turchia chiude con un successo
Nell'altra partita del girone, la Turchia ha battuto gli Stati Uniti per 3-2 grazie al gol decisivo di Kaan Ayhan nei minuti finali.
Gli statunitensi, già certi del primo posto nel Gruppo D, erano scesi in campo con la qualificazione già in tasca e con l'attenzione rivolta alla sfida dei sedicesimi di finale contro la Bosnia-Erzegovina, in programma mercoledì prossimo.
Per la Turchia, già eliminata dopo le sconfitte contro Paraguay e Australia senza essere riuscita a segnare, il successo ha rappresentato un modo per chiudere il Mondiale con una prova d'orgoglio.