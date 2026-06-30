Una storica eliminazione mondiale: il Paraguay sconfigge la Germania ai calci di rigore nei sedicesimi di finale, dopo l'1-1 ai supplementari. A Foxborough, il Paraguay firma la più grande sorpresa del torneo.

Paraguay in vantaggio nel primo tempo con gol di Julio Enciso. Germania pareggia al 52° con Kai Havertz. Nei supplementari, gol di Jonathan Tah al 102° annullato dal VAR per ostruzione su Gill, 1-1.

Rigori fatali: Canale eroe, Tah decisivo

Ai rigori, la Germania, storicamente forte, fallisce tre tentativi su sei. L'errore decisivo di Tah, tiro alto, dà la vittoria al Paraguay.

José Canale, alla prima da titolare, segna il rigore decisivo. Decisive due parate di Gill. Canale: «Quello che voglio evidenziare della nostra squadra è quanto siamo uniti. Oggi era una partita in cui dovevamo davvero mostrare il nostro vero valore».

Trionfo storico e crisi tedesca

La più grande sorpresa e un primato: la Germania mai eliminata ai rigori in Coppa del Mondo. Ad Asunción, tifosi festeggiano con cori e abbracci un successo storico. Il Paraguay, outsider e 41° FIFA, affronterà la vincente Francia-Svezia negli ottavi. Per la Germania, l'eliminazione conferma le difficoltà recenti, nonostante la gloriosa tradizione. Il CT Julian Nagelsmann: «Non è abbastanza per il calcio tedesco».

Il Paraguay aveva iniziato il Mondiale con sconfitta USA, vittoria Turchia, pareggio Australia, qualificandosi agli ottavi come terzo del Gruppo D.