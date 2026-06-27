Il Gruppo K della Coppa del Mondo si appresta a vivere la sua giornata conclusiva, con due sfide determinanti che definiranno le squadre qualificate agli ottavi di finale. Le partite, in programma a Miami e Atlanta, vedranno la Colombia affrontare il Portogallo e la DR Congo sfidare l'Uzbekistan, in un contesto dove ogni squadra ha ancora un obiettivo da raggiungere. La Colombia ha già assicurato il suo posto nella fase a eliminazione diretta, mentre Portogallo e DR Congo si contendono le restanti posizioni utili.

La Colombia guida la classifica del girone con sei punti, frutto di due vittorie, inclusa una sofferta affermazione per 1-0 contro la DR Congo.

Già qualificata agli ottavi, la nazionale sudamericana può blindare il primo posto nel gruppo con una vittoria o un pareggio contro il Portogallo. Anche in caso di sconfitta, la Colombia concluderebbe la fase a gironi al secondo posto, garantendosi comunque il passaggio del turno.

Scenari di Qualificazione per Portogallo e DR Congo

Il Portogallo, attualmente secondo con quattro punti e una differenza reti di +5, si gioca il primato nello scontro diretto con la Colombia. Una vittoria garantirebbe ai lusitani il primo posto nel girone, mentre un pareggio li qualificherebbe come secondi. Anche una sconfitta potrebbe non compromettere il passaggio del turno: se la DR Congo non dovesse vincere, il Portogallo manterrebbe la seconda posizione.

In caso di successo della DR Congo, entrambe le squadre si troverebbero a quattro punti, ma il Portogallo godrebbe di un vantaggio significativo nella differenza reti, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo per la qualificazione.

La DR Congo, terza con un solo punto, ha l'imperativo di vincere contro l'Uzbekistan per alimentare le speranze di qualificazione. Un successo porterebbe la squadra africana a quattro punti, aprendo concrete possibilità di accedere agli ottavi come una delle migliori terze o, in scenari favorevoli di differenza reti, persino come seconda. Un pareggio o una sconfitta, al contrario, sancirebbero l'eliminazione quasi certa della DR Congo dal torneo.

Uzbekistan: una Missione Complessa

L'Uzbekistan, al suo debutto assoluto nella competizione, occupa l'ultima posizione in classifica con zero punti e una differenza reti di -7. Anche in caso di vittoria contro la DR Congo, le sue possibilità di qualificazione rimangono estremamente esigue, poiché la squadra asiatica dovrebbe confidare in una serie di risultati favorevoli negli altri gironi per rientrare tra le migliori terze. Un pareggio o una sconfitta segnerebbero la fine del percorso mondiale per l'Uzbekistan.

Entrambe le sfide del Gruppo K si disputeranno simultaneamente alle 19:30 ora locale, intensificando la tensione e l'incertezza fino all'ultimo fischio. Tutti gli occhi saranno puntati su Miami e Atlanta per scoprire quali squadre riusciranno a conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta.

Il Ritorno Storico della DR Congo

La DR Congo si trova a un passo dal giocarsi l'accesso agli ottavi di finale della Coppa del Mondo per la prima volta dopo oltre cinquant'anni. La squadra africana ha già lasciato il segno, segnando il suo primo gol e conquistando il suo primo punto nella competizione grazie al pareggio per 1-1 contro il Portogallo. Un successo contro l'Uzbekistan rappresenterebbe un traguardo storico, riportando la DR Congo tra le migliori sedici squadre del torneo dopo decenni di assenza.