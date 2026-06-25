La fase a gironi dei Mondiali si avvia alla conclusione giovedì 25 giugno, con sei partite che decideranno il destino di diverse nazionali. Mentre Germania, USA e Olanda hanno già assicurato la loro qualificazione alla fase successiva, altre squadre sono chiamate a una prova di forza per evitare l’eliminazione o puntare al primato nel proprio gruppo. La giornata si preannuncia ricca di tensione, con sfide cruciali per squadre come Ecuador, Giappone e Svezia.

Nel gruppo che vede contrapposte Germania ed Ecuador, i tedeschi, avendo già conquistato il primo posto, potrebbero optare per un ampio turnover.

L’Ecuador, al contrario, si trova di fronte a un bivio: deve assolutamente ottenere una vittoria per non essere eliminato dal torneo. Le previsioni indicano un pareggio per 1-1, un risultato che non sarebbe sufficiente per gli ecuadoriani per proseguire il loro cammino.

Le sfide decisive per il primato e la sopravvivenza

Il Gruppo F è teatro di una serrata lotta per la vetta tra Giappone e Olanda. Il Giappone affronterà la Svezia con l’obiettivo di una larga vittoria (pronostico 4-1) per tentare di superare gli olandesi in classifica. L’Olanda, dal canto suo, è impegnata contro la Tunisia e parte con i favori del pronostico, puntando a un successo convincente (0-4) per consolidare il primo posto.

Entrambe le squadre dovranno evitare passi falsi, poiché la differenza reti potrebbe rivelarsi un fattore determinante.

Un’altra partita cruciale è quella tra Curaçao e Costa d’Avorio. La formazione africana è data per favorita (pronostico 2-0) e un pareggio le basterebbe per assicurarsi il secondo posto nel girone. Il Curaçao, invece, necessita di una vera e propria impresa per mantenere vive le speranze di qualificazione.

USA e Australia: tra gestione e calcoli strategici

Gli Stati Uniti, già certi del primo posto nel Gruppo D, affronteranno la Turchia con la possibilità di ruotare la rosa, dando spazio a giocatori meno utilizzati. Le previsioni vedono gli USA vincenti per 2-1, mentre la Turchia è già matematicamente eliminata dalla competizione.

Nel frattempo, Australia e Paraguay si sfideranno in una gara che potrebbe vedere entrambe le squadre avanzare alla fase successiva. Il pronostico è di un pareggio per 1-1, un risultato che garantirebbe il passaggio del turno agli australiani.

Secondo le analisi di mercato e i modelli predittivi, le squadre già qualificate come USA, Germania e Olanda potrebbero adottare una strategia di gestione delle energie in vista della fase a eliminazione diretta, privilegiando il turnover e la rotazione dei giocatori chiave. In questi match, il valore non risiede tanto nella scommessa sulla vittoria secca, ma piuttosto sui marcatori o sul margine di vittoria. Al contrario, le squadre ancora in corsa, tra cui Svezia, Paraguay, Ecuador e Costa d’Avorio, dovranno puntare tutto sulla vittoria.

In particolare, la sfida tra Giappone e Svezia è indicata come la più equilibrata dal punto di vista delle quote, con la Svezia che, secondo alcuni modelli statistici, potrebbe riservare una sorpresa.

La giornata del 25 giugno si prospetta dunque decisiva per le sorti di molte nazionali, un mix di calcoli, speranze e la pressione di dover vincere a tutti i costi per continuare a sognare il titolo mondiale. La strategia e la determinazione saranno gli elementi chiave in questa ultima tornata di partite della fase a gironi.