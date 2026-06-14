Un risultato storico per il Qatar, che nel suo esordio ai Mondiali 2026 ha fermato sull'1-1 la più quotata Svizzera. La partita, valida per il girone B, si è disputata sabato 13 giugno 2026 a San Francisco, negli Stati Uniti. Il pareggio è arrivato in pieno recupero, con il gol di Khoukhi di testa al 94' che ha risposto al vantaggio elvetico siglato da Embolo su rigore al 17' del primo tempo. Questo punto rappresenta il primo assoluto per la nazionale qatariota in una rassegna iridata.

Il primo tempo: Svizzera in vantaggio, Qatar resiste

La Svizzera ha iniziato l'incontro cercando di imporre il proprio gioco, mentre il Qatar ha adottato una strategia difensiva con un blocco basso.

Nonostante ciò, il Qatar ha avuto la prima palla gol con Edmilson, che ha sfruttato un errore di Akanji, ma è stato fermato da Kobel. La risposta elvetica è arrivata con Ndoye, che ha sfiorato il gol in due occasioni, prima su assist di Aebischer e poi su cross di Rodriguez, calciando alto. Il vantaggio elvetico si è concretizzato al 17' su calcio di rigore, assegnato per un fallo di Abunada su Freuler. Embolo ha trasformato con freddezza, portando avanti la Svizzera. Nonostante il dominio e le numerose occasioni create, anche con Zakaria, la mancanza di concretezza sotto porta ha impedito il raddoppio. Il portiere qatariota Abunada si è distinto con interventi decisivi, negando il gol a Edmilson, Ndoye e Vargas nel finale di frazione, mantenendo il Qatar in partita.

La ripresa e il clamoroso pareggio qatariota

Nella seconda metà di gara, la Svizzera ha continuato a spingere alla ricerca del raddoppio, con una conclusione di Xhaka deviata sopra la traversa. Il Qatar ha resistito, arroccato in difesa. I CT Lopetegui e Yakin hanno operato i primi cambi per cercare freschezza e nuove energie. Le occasioni da gol sono state meno nitide, ma la Svizzera ha continuato a provarci: Vargas si è fatto ipnotizzare da Abunada al 75', e poco dopo Embolo, servito da Manzambi, ha colpito l'esterno della rete. All'81', un potente tiro dalla distanza di Embolo ha sfiorato il palo. Il 2-0 è sembrato un tabù per gli elvetici, che, complice la stanchezza, hanno optato per una gestione del risultato.

Una scelta che si è rivelata fatale. Al 94', in pieno recupero, è arrivato il clamoroso pareggio del Qatar: Khoukhi ha svettato di testa sul traversone di Al Amin, trafiggendo Kobel e fissando il risultato sul definitivo 1-1, regalando un punto prezioso alla sua nazionale.

Formazioni e tabellino dell'incontro

Il Qatar (4-3-3), guidato dal CT Lopetegui, ha schierato: Abunada; Al-Oui (dal 59’ Allaeldin), Pedro Miguel, Khoukhi, Ahmed, Laye; Gaber (dal 59’ Boudiaf), Madibo (dal 79’ Manai), Abdurisag (dal 59’ Fathy); Edmilson (dall’89’ Al Haydos), Afif. La Svizzera (3-4-3), allenata da Yakin, ha risposto con: Kobel; Elvedi, Akanji, Zakaria; Aebischer (dal 66’ Rieder), Freuler (dall’89’ Jashari), Xhaka, Rodriguez (dall’89’ Muheim); Ndoye (dal 66’ Manzambi), Embolo, Vargas (dal 79’ Amdouni).

I marcatori sono stati Embolo (Svizzera, rigore al 17’) e Khoukhi (Qatar, al 94’). Le ammonizioni hanno riguardato Abunada e Gaber per il Qatar, e Zakaria e Khoukhi per la Svizzera e il Qatar.

San Francisco: la cornice dei Mondiali

La partita si è svolta a San Francisco, una delle città ospitanti dei Mondiali 2026. La metropoli californiana, nota per i suoi impianti sportivi di alto livello, ha fornito la cornice per questo emozionante esordio nel torneo iridato.