La nazionale del Senegal ha concluso la sua ultima amichevole di preparazione ai Mondiali con un pareggio a reti inviolate contro l'Arabia Saudita. L'incontro, disputato a San Antonio, in Texas, ha evidenziato una partita sostanzialmente equilibrata, caratterizzata da una scarsità di occasioni da gol significative per entrambe le formazioni. I senegalesi, sebbene vincitori dell'ultima Coppa d'Africa sul campo (titolo poi revocato a tavolino), hanno mostrato una solida organizzazione difensiva ma una poca incisività offensiva, sollevando alcuni interrogativi cruciali in vista del loro imminente esordio nel torneo iridato.

Questa prestazione fa seguito alla sconfitta per 3-2 subita contro gli Stati Uniti nella precedente amichevole. Il pari contro l'Arabia Saudita, anch'essa tra le qualificate ai Mondiali, non ha dunque fugato i dubbi sulla reale condizione atletica e tattica della squadra, sotto la guida del commissario tecnico Pape Thiaw. Nonostante diversi tentativi di costruzione offensiva, i "Leoni" si sono scontrati con una difesa saudita ben strutturata, capace di neutralizzare efficacemente ogni iniziativa avversaria.

Preparazione e rientri in vista del Mondiale

In vista dell'imminente debutto contro la Francia, il Senegal ha operato diversi cambi nella formazione iniziale, nel tentativo di individuare la migliore configurazione tattica.

La partita ha anche offerto l'opportunità di assistere al rientro graduale di alcuni elementi fondamentali, tra cui Kalidou Koulibaly, che ha iniziato l'incontro dalla panchina a seguito di una recente indisposizione. Il CT Pape Thiaw ha così avuto modo di testare l'intera rosa a disposizione, ponendo particolare attenzione all'assetto difensivo, che ha mostrato una buona tenuta di fronte agli attacchi avversari.

Sebbene entrambe le squadre abbiano creato alcune opportunità, è emersa una carenza di precisione nell'ultimo passaggio, un aspetto cruciale che il Senegal dovrà affinare nei giorni a venire. L'Arabia Saudita, d'altro canto, ha ribadito la propria solidità e compattezza, confermando di essere pronta ad affrontare le sfide della competizione mondiale.

Le altre sfide pre-Mondiale: il cammino dell'Iraq

Nel panorama delle amichevoli pre-Mondiale, anche l'Iraq ha affrontato un test significativo, subendo una sconfitta per 2-0 contro il Venezuela. La nazionale irachena, che si appresta alla sua seconda partecipazione al torneo iridato dopo quella del 1986, ha potuto contare sul caloroso sostegno di numerosi tifosi presenti sugli spalti. Le reti del Venezuela sono state siglate da Cristian Casseres e, nel secondo tempo, da Jesus Ramírez. Precedentemente, l'Iraq aveva ottenuto un pareggio per 1-1 contro la Spagna e si prepara ora al suo debutto mondiale contro la Norvegia, fissato anch'esso per il 16 giugno.

Per il Senegal, l'obiettivo primario rimane quello di migliorare l'efficacia in fase offensiva e di raggiungere una maggiore continuità nel gioco. L'esordio contro la Francia, previsto per il 16 giugno, si preannuncia come un banco di prova cruciale per misurare le reali ambizioni della squadra africana in questa edizione dei Mondiali.