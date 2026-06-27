Il Mondiale di calcio in corso negli Stati Uniti sta registrando numeri record, con oltre quattro milioni di spettatori e una media di oltre 63.000 presenze a partita. Questo successo evidenzia la notevole capacità organizzativa del Paese e alimenta le voci su un possibile ritorno della Coppa del Mondo in America già nel 2038. Le edizioni future sono già assegnate: Spagna, Marocco, Portogallo, Argentina, Uruguay e Paraguay ospiteranno l'evento nel 2030, seguiti dall'Arabia Saudita nel 2034.

La rotazione geografica della FIFA, infatti, favorirebbe una nuova assegnazione al Nord America entro poco più di un decennio.

Il successo dell'attuale torneo, in termini di pubblico e logistica, rappresenta un punto di forza per la candidatura statunitense.

Le prospettive future e le dichiarazioni di Andrew Giuliani

Andrew Giuliani, executive director della task force americana per il Mondiale, ha sottolineato la prontezza degli Stati Uniti a ospitare un evento di dimensioni ancora maggiori. «Non c'è Paese meglio posizionato degli Stati Uniti per ospitare un Mondiale. Se la Coppa del Mondo dovesse espandersi a 64 squadre, credo che gli Stati Uniti possano gestirla», ha dichiarato Giuliani. Ha ricordato la sua esperienza come spettatore nel 1994, evidenziando l'atmosfera positiva nelle città ospitanti.

Il calendario degli eventi calcistici negli Stati Uniti è denso.

Tra il 2024 e il 2028, il Paese ospiterà Copa América e Olimpiadi estive; nel 2026 sarà nuovamente sede della Coppa del Mondo maschile, con Canada e Messico. Sono previste anche la Coppa del Mondo femminile nel 2031 e edizioni del Mondiale per club FIFA. Questa serie di appuntamenti consolida la posizione americana come polo centrale per il calcio globale nei prossimi anni.

La candidatura e il contesto internazionale

La possibilità che gli Stati Uniti presentino una candidatura ufficiale per il 2038 è considerata concreta, sebbene Giuliani abbia precisato che «una decisione definitiva è prematura». La solidità delle infrastrutture e l'elevata capacità di accoglienza del Paese giocano a suo favore.

La FIFA ha inoltre confermato la partecipazione del presidente Gianni Infantino e di Donald Trump alla finale in New Jersey, a testimonianza dell'attenzione internazionale sull'evento.

Il successo organizzativo e la partecipazione di pubblico stanno gettando le basi per un nuovo ritorno della Coppa del Mondo negli Stati Uniti, proiettando il Paese a diventare un punto di riferimento per il calcio globale anche nei prossimi decenni.