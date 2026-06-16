La nazionale inglese si trova ad affrontare un cambio inaspettato nella sua linea difensiva proprio alla vigilia dell’importante partita d’esordio ai Mondiali contro la Croazia. Il terzino destro Tino Livramento, in forza al Newcastle, è stato infatti escluso dalla rosa dei convocati a causa di un problema al polpaccio. L’infortunio è stato riscontrato durante una sessione di allenamento tenutasi domenica, rendendo impossibile il suo recupero in tempo utile per la competizione.

Per sopperire a questa assenza, è stato prontamente convocato Trevoh Chalobah, difensore centrale del Chelsea.

Tuttavia, la sua integrazione nel gruppo squadra non sarà immediata: Chalobah si unirà ai compagni solo dopo la gara inaugurale, che si disputerà domani ad Arlington, in Texas. Questa situazione crea un ulteriore grattacapo per lo staff tecnico inglese, che dovrà gestire l'assenza di due elementi chiave per la prima sfida del torneo.

Un cambio forzato in difesa per l'Inghilterra

Il giovane Tino Livramento, ventitré anni, si era infortunato durante l'allenamento domenicale e, nonostante gli sforzi, non è riuscito a recuperare la piena forma fisica necessaria per prendere parte al prestigioso appuntamento mondiale. La decisione di escluderlo è stata presa a ridosso dell'incontro d'esordio della nazionale guidata da Tuchel contro la Croazia, un match cruciale per l'avvio del percorso nel torneo.

La gravità dell'infortunio al polpaccio di Livramento è stata confermata, rendendo la sua esclusione dalla competizione una scelta inevitabile. Questo rappresenta un duro colpo per il giocatore e per la squadra, che perde un elemento di prospettiva e già affermato nel ruolo di terzino destro. La rapidità con cui è stata gestita la sostituzione evidenzia l'urgenza di garantire una copertura adeguata nel reparto arretrato.