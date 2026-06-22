L'Iran ha ottenuto un pareggio a reti inviolate (0-0) contro il Belgio nella sfida dei Mondiali disputata a Inglewood, Los Angeles. Il commissario tecnico iraniano, Amir Ghalenoei, ha definito la partita "una bella partita" e un "risultato storico" per il calcio iraniano, malgrado le difficoltà affrontate. "Giochiamo con il cuore", ha aggiunto Ghalenoei.

Il Team Melli è giunto a Los Angeles appena sedici ore prima del fischio d'inizio, per problemi di visti che hanno costretto la squadra a basarsi a Tijuana, Messico. Il CT ha rivelato che il presidente FIFA, Gianni Infantino, ha promesso di facilitare l'arrivo a Seattle due giorni prima della prossima gara contro l'Egitto, ma senza conferme.

La partita: equilibrio e momenti chiave

La partita ha mostrato un sostanziale equilibrio. Il Belgio, con la sua rosa di stelle, ha faticato a imporsi contro un Iran determinato. Un gol di Mehdi Taremi per l'Iran è stato annullato per fuorigioco dal VAR. Nel secondo tempo, l'espulsione di Nathan Ngoy per un fallo su Taremi (dopo un retropassaggio errato) ha complicato la situazione per i "Diavoli Rossi".

Il pareggio lascia il Belgio con due punti nel girone, con la qualificazione in bilico, affrontando la Nuova Zelanda. L'Iran, malgrado le sfide logistiche legate ai visti, avrà bisogno di almeno un punto contro l'Egitto. La prestazione è stata comunque solida. Fuori dallo stadio, la comunità persiana di Los Angeles ha manifestato dissenso contro il regime. Il Team Melli spera ora di preparare la prossima gara a Seattle con maggiore tranquillità.