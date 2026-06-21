La Germania ha conquistato l'accesso aritmetico ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, superando la Costa d'Avorio per 2-1 in una vittoria sofferta. L'incontro del Gruppo E a Toronto ha visto i tedeschi ribaltare lo svantaggio iniziale grazie a una doppietta di Undav, subentrato.

La Germania ha iniziato propositiva, ma la Costa d'Avorio si è rivelata solida e pericolosa. Al trentesimo minuto, gli ivoriani sono passati in vantaggio: Diomandé ha superato Kimmich e ha servito Kessié, che ha insaccato. I tedeschi hanno rischiato, mantenendo l'1-0 all'intervallo.

La Reazione Tedesca

Nel secondo tempo, la Germania ha faticato a reagire. Il CT Nagelsmann ha operato cambi decisivi al quindicesimo della ripresa, inserendo Undav e Amiri. La mossa si è dimostrata vincente: Amiri ha fornito un cross preciso e Undav ha siglato il gol del pareggio al sessantottesimo minuto. La gara è divenuta più intensa, entrambe a caccia della rete.

Quando il pareggio sembrava imminente, la Germania ha trovato il colpo vincente nel recupero. Nmecha ha servito un passaggio filtrante per Undav che, con controllo e preciso sinistro, ha battuto Fofana. La doppietta personale ha regalato ai tedeschi la vittoria per 2-1, garantendo l'accesso ai sedicesimi con un turno d'anticipo.

Situazione nel Gruppo E

Con questo successo, la Germania si è assicurata il passaggio del turno e potrà giocarsi il primo posto nel girone all'ultima giornata. La Costa d'Avorio, dopo aver sprecato diverse occasioni, dovrà lottare per la qualificazione. Il Gruppo E, tra i più competitivi, vede i tedeschi in testa, con le altre in corsa per il secondo posto.

La prestazione eccezionale di Undav ha confermato l'efficacia delle scelte tattiche di Nagelsmann e la profondità della rosa tedesca. La Costa d'Avorio, pur sconfitta, ha dimostrato di poter impensierire le squadre più quotate, lasciando aperti gli scenari del torneo.