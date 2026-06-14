La nazionale scozzese ha esordito con una vittoria ai Mondiali, superando Haiti per 1-0 nella gara valida per il girone C. L'incontro si è disputato al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, e ha visto la Scozia conquistare tre punti fondamentali. Il gol decisivo è stato siglato da John McGinn al 28' del primo tempo, un momento chiave che ha indirizzato la partita a favore degli scozzesi.

Il gol di McGinn e le occasioni del match

La rete che ha sbloccato il risultato è scaturita da un'azione concitata nell'area di rigore haitiana. Dopo un tentativo di Che Adams non andato a buon fine, il pallone è stato respinto dal portiere di Haiti, Johny Placide, rimanendo però a disposizione in una posizione favorevole.

McGinn ha prontamente raccolto la sfera e, da circa tredici metri, ha calciato in porta. La sua conclusione è stata deviata da un difensore avversario, rendendo vano l'intervento di Placide e portando la Scozia in vantaggio. Nel corso del primo tempo, la Scozia ha sfiorato il raddoppio con una potente conclusione di Scott McTominay al 17', che purtroppo per gli scozzesi si è infranta sulla parte alta della traversa.

Anche Haiti ha avuto le sue opportunità per pareggiare, specialmente nella ripresa. Al 74', Ruben Providence ha crossato per Wilson Isidor, il quale però non è riuscito a concretizzare l'occasione. Successivamente, all’84', Frantzdy Pierrot ha tentato la via del gol con un colpo di testa, ma la sua conclusione è terminata larga rispetto al palo sinistro, lasciando il risultato invariato.

Ritorno ai Mondiali e classifica del girone C

Questa vittoria assume un significato particolare per la Scozia, segnando il suo ritorno ai Mondiali dopo un'assenza di ventotto anni; l'ultima partecipazione risaliva infatti al 1998. Il successo contro Haiti rappresenta inoltre la prima vittoria scozzese in una partita della Coppa del Mondo dal lontano 1990, un traguardo che infonde fiducia per il prosieguo del torneo. Nel medesimo girone C, l'altra partita della giornata ha visto Brasile e Marocco pareggiare 1-1, un risultato che permette alla Scozia di posizionarsi momentaneamente in testa alla classifica del gruppo. Per Haiti, alla sua seconda apparizione mondiale dopo quella del 1974 in Germania Ovest, la ricerca del primo punto nella competizione continua.

L'atmosfera del Gillette Stadium e i prossimi appuntamenti

Il Gillette Stadium, situato a Foxborough, a circa 30 miglia da Boston, ha fatto da cornice a questo importante incontro. L'impianto ha registrato una notevole affluenza di pubblico, con una massiccia presenza di tifosi scozzesi, affettuosamente conosciuti come la Tartan Army, che hanno creato un'onda di colore rosso sugli spalti, sostenendo con passione la propria squadra. La Scozia rimarrà nella stessa località per affrontare la sua prossima sfida contro il Marocco, sempre al Gillette Stadium, in programma venerdì. Nello stesso giorno, Haiti si sposterà a Philadelphia per misurarsi con il Brasile, in un match che si preannuncia altrettanto impegnativo.