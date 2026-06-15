La federazione tunisina di calcio ha annunciato l'esonero del commissario tecnico Sabri Lamouchi. La decisione è giunta immediatamente dopo la pesante sconfitta (cinque a uno) subita dalla nazionale contro la Svezia nella gara d'esordio ai Mondiali, ponendo fine al suo incarico.

Il tecnico francese Sabri Lamouchi era alla guida degli "Eagles of Carthage" da soli cinque mesi. La federazione ha optato per una linea dura e l'allontanamento immediato del CT, spinta dal duro colpo del debutto mondiale. Il risultato negativo ha compromesso le ambizioni iniziali, portando a una scelta drastica già dopo la prima partita.

Le ragioni e i possibili successori

La federazione tunisina non ha tollerato la prestazione della squadra, giudicata insufficiente sia tecnicamente che caratterialmente. La sconfitta per cinque a uno ha generato forti malumori, culminando nella decisione immediata. Tra i possibili successori di Lamouchi si fanno i nomi di Wehbi Hazri e Monder Kebayer, entrambi con esperienza, avendo già guidato la Tunisia ai Mondiali del 2022.

L'esonero è stato ampiamente confermato, evidenziando la tempestività della federazione. L'obiettivo è dare una scossa all'ambiente e tentare di raddrizzare il cammino della nazionale nel torneo mondiale, infondendo nuova energia e motivazione per le prossime sfide.

Precedenti storici ai Mondiali

Cambiare guida tecnica durante una fase finale di Coppa del Mondo non è un evento isolato. La storia del calcio mondiale annovera diversi precedenti. Nel 1998, la stessa Tunisia esonerò Henrik Kasperczak dopo due partite. Nello stesso torneo, anche l'Arabia Saudita e la Corea del Sud optarono per una soluzione analoga, sollevando dall'incarico rispettivamente Carlos Parreira e Bum-kun Cha. Questi episodi sottolineano come la pressione elevata e le grandi aspettative di un Mondiale possano spingere le federazioni a decisioni drastiche, spesso nel tentativo di salvare il percorso della squadra.

L'esonero di Sabri Lamouchi rappresenta un nuovo capitolo nella storia della nazionale tunisina. La squadra dovrà trovare rapidamente una nuova guida capace di infondere fiducia e determinazione, per affrontare al meglio le cruciali partite di questo Mondiale.