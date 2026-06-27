Le ultime partite della fase a gironi dei Mondiali di calcio promettono emozioni e verdetti cruciali, con sei incontri in programma il 27 giugno che definiranno le sorti dei gruppi J, K e L. Questa giornata vedrà in campo due dei più grandi fuoriclasse, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, entrambi protagonisti nello stesso giorno, un evento significativo che si ripete per la seconda volta dopo il 30 giugno 2018. L’Argentina ha già blindato la sua qualificazione agli ottavi di finale, mentre il Portogallo dovrà battere la Colombia per assicurarsi il primo posto nel proprio raggruppamento.

L’Inghilterra, dal canto suo, cercherà una vittoria contro Panama per chiudere in testa al proprio girone.

Pronostici dettagliati per le sfide del 27 giugno

Secondo le previsioni, l’Inghilterra è nettamente favorita contro Panama, con un pronostico di 2-0. L'attaccante Harry Kane è indicato come possibile marcatore, e il centrocampista Declan Rice dovrebbe creare almeno tre occasioni da gol. Nel confronto tra Colombia e Portogallo, le attese sono per una vittoria dei portoghesi per 2-1, con Cristiano Ronaldo protagonista di almeno quattro tiri. La partita si preannuncia anche intensa dal punto di vista disciplinare, con un totale di quattro cartellini previsti. L’Argentina, già qualificata, affronterà la Giordania con un pronostico di successo per 2-0: Lionel Messi è dato come marcatore e dovrebbe tentare almeno quattro conclusioni verso la porta avversaria.

Tra le altre sfide, si prevede un pareggio per 1-1 tra Algeria e Austria, con Riyad Mahrez atteso a due tiri e un totale di quattro cartellini. La Repubblica Democratica del Congo è considerata favorita contro l'Uzbekistan, mentre la partita tra Croazia e Ghana si prospetta equilibrata, con un pronostico di pareggio.

Analisi e conferme delle previsioni

Le analisi confermano le tendenze principali della giornata. L'Inghilterra è attesa a una vittoria senza subire reti contro Panama. Per Colombia-Portogallo, si prevede una gara con almeno tre gol complessivi, rafforzando l'ipotesi di un esito favorevole ai portoghesi. La Repubblica Democratica del Congo è data vincente contro l'Uzbekistan, e il pareggio tra Algeria e Austria rimane l'ipotesi più accreditata.

L'Argentina è considerata nettamente favorita sulla Giordania, con Lionel Messi indicato come possibile marcatore in qualsiasi momento dell'incontro.

Queste previsioni, basate su dati statistici e analisi delle formazioni, offrono una panoramica dettagliata delle attese per la giornata conclusiva della fase a gironi, con particolare attenzione ai protagonisti più attesi e alle possibili dinamiche di gioco nei diversi incontri.