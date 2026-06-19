Il Messico ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale, diventando la prima squadra a qualificarsi. La vittoria per uno a zero sulla Corea del Sud, ottenuta a Guadalajara, è stata decisa da un grave errore del portiere coreano Kim Seung-Kyu in avvio di ripresa, che ha permesso a Luis Romo di segnare il gol decisivo davanti a oltre quarantamila spettatori in festa.

La gara, valida per il girone A, ha visto una Corea del Sud meno brillante. Il primo tempo è stato frammentato da falli tattici e dalle proteste del CT messicano Aguirre, richiamato più volte dall’arbitro.

La ripresa ha mostrato un Messico più aggressivo e, al cinquantesimo minuto, Kim Seung-Kyu ha commesso l'errore fatale: il pallone gli è sfuggito di mano durante un'uscita alta. Romo, difensore del Guadalajara, è stato il più rapido a insaccare nella porta sguarnita. Romo ha poi festeggiato con la fidanzata, a cui ha regalato la maglia.

Il riscatto di Kim e le occasioni finali

Dopo il vantaggio, il Messico ha sfiorato il raddoppio, ma Kim si è riscattato con due belle parate, che non hanno però cancellato l’amarezza per l’errore decisivo. Nel finale, la Corea del Sud ha avuto l'opportunità di pareggiare con Cho Gue-sung, ma il portiere messicano Rangel si è opposto con una doppia parata provvidenziale.

Kim, trentacinque anni e alla sua quarta partecipazione mondiale, ha vissuto una serata difficile anche a livello personale, avendo rinunciato ad assistere alla nascita della figlia per il torneo.

Classifica e prospettive di qualificazione

Con questa vittoria, il Messico sale a sei punti e guida il gruppo A, assicurandosi la qualificazione agli ottavi. La Corea del Sud resta a tre punti e dovrà giocarsi l'accesso al turno successivo nell’ultima giornata contro il Sudafrica. La Repubblica Ceca e il Sudafrica, entrambe con un punto, si affronteranno rispettivamente contro Messico e Corea del Sud. A Guadalajara, quarantacinquemila spettatori hanno celebrato il successo dei padroni di casa, mentre la Corea dovrà attendere il prossimo incontro per sperare di rientrare tra le migliori trentadue del torneo.