Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della trattativa di mercato che vedrebbe Matias Soulé in orbita Juventus ha detto: "La Roma sta lavorando forte su più fronti e non arrivo a dire che mi aspetto novità importanti già nelle prossime ore ma quasi. C'é infatti in ballo il capitolo rinnovi, la possibilità che qualche calciatore possa partire e qualcun altro arrivare. La pista che porta Soulè alla Juventus? In realtà i bianconeri sarebbero aperti a questa soluzione ma a oggi non ci sono stati contatti fra le parti.

Inoltre la volontà della società capitolina è quella di cedere Soulé, ma all'estero e a cifre più importanti. Quindi la pista che porterebbe l'argentino a ritornare alla Juventus non è cosi calda, anche se ci sono delle connessioni interessanti, fra possibili plusvalenze e liste".

Roma, Moretto: 'L'Atletico Madrid non è interessato a Manu Koné'

Ancora sulla Roma poi Moretto ha aggiunto: "Su Koné leggo tante squadre e addirittura era stato detto che il centrocampista francese fosse molto vicino all'Arsenal. Ma credo che quelle notizie fossero più un "movimento" dei suoi agenti piuttosto che piste concrete. in queste ore sta uscendo con forza il nome dell'Atletico Madrid e il fatto che il francese non avrebbe accettato la pista spagnola.

Tuttavia a me risulta che i Colchoneros abbiano un'altra priorità a centrocampo, sia dal punto di vista fisico che tecnico. Quindi oggi è l'Atletico Madrid che dice di no a Koné e non viceversa".

Inter, Moretto: 'Perisic ha lanciato un assist a Marotta, vediamo se i nerazzurri lo coglieranno'

Infine parlando dell'Inter il giornalista ha sottolineato: "Perisic nel post partita della Croazia ha di fatto confermato la trattativa che c'é stata con l'Inter lo scorso gennaio. Nel caso specifico però, il PSV non autorizzò l'operazione. L'esterno però poi ha parlato di un possibile futuro sempre in nerazzurro, sottolineando come Marotta sappia dove poterlo trovare per parlargli. Insomma, un amore per la società lombarda che viene confermato da Perisic e io credo che in quella zona di campo l'Inter debba intervenire. Quindi il classe '89 si è proposto senza tanti giri di parole, vedremo che Ausilio e soci prenderanno l'assist".