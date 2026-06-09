Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video su Youtube e ha esordito parlando del calciomercato della Juventus: "Dopo la separazione da Dusan Vlahovic, che peraltro sono curioso di capire dove andrà viste le richieste che sta facendo il centravanti serbo, la Juventus sta cercando due profili in avanti per l'attacco. Abbiamo capito che uno potrebbe essere Sorloth, mentre l'altro dovrebbe essere Kolo Muani. Il francese resta uno dei primissimi obiettivi, visto che sono mesi che Comolli ci sta lavorando sopra ed è un obiettivo parallelo a Sorloth.

Brahim Diaz? Confermo che i bianconeri stanno cercando quel tipo di giocatore, cosi come la Roma, ma bisogna anche dire che il marocchino non ha assolutamente intenzione di lasciare il Real Madrid in estate. Aggiungo inoltre che neanche la società spagnola ha voglia di salutare il trequartista ex Milan, perché ha messo altri calciatori alla porta come Mastantuono. Ovviamente se poi José Mourinho dovesse dirgli che punterà su altri e il Madrid lo cacciasse a pedate via, allora è normale che si potrebbe parlare di un ritorno in Italia di Diaz".

Milan, Moretto: 'Quella che sta attraversando la società rossonera è una situazione delicata'

Sul Milan poi Moretto ha detto: "Quella che sta attraversando il Milan è una situazione delicata, perché dovranno incastrarsi diversi tasselli, bisognerà ristrutturare tutta la parte organizzativa a livello sportivo, ci sono vari colloqui con altrettanti allenatori e certamente Glasner resta il primo nome, cosi come Rangnick resta il primo candidato per ricoprire un ruolo di peso in società.

Entro venerdì comunque credo che verranno prese delle decisioni e con questo intendo anche solo nomi scartati in via definitiva dai rossoneri".

Roma, Moretto: 'Ruggeri sarà un nome accostabile solo quando l'Atletico Madrid avrà il suo sostituto'

Infine Moretto ha concluso: "Si sta parlando tanto di Ruggeri in ottica italiana, con Roma e Juventus su tutte, ma quello che posso dire è che l'Atletico Madrid metterà sul mercato l'esterno solo quando avrà la sicurezza di aver preso il suo sostituto. In questo senso, Cucurella resta uno dei nomi caldi per i Colchoneros, cosi come quello di Grimaldo ma attualmente non c'é accordo fra le società e quindi è superfluo parlare dell'ex Atalanta".