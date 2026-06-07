Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video su Youtube parlando di calciomercato e ha esordito dando una novità importante in casa Juventus: "Quella che racconto è un'ultima ora e credo che sia molto importante perché riguarda il reparto offensivo dei bianconeri. La Juventus ha quindi raggiunto un accordo con Sorloth sul contratto da firmare. C'é quindi una base di intesa fra la società piemontese e il centravanti norvegese per quanto riguarda i termini contrattuali. Insomma, il bomber dell'Atletico Madrid ha detto si alla vecchia signora, al netto del fatto che sulle sue tracce ci sarebbe anche una società di Premier League.

In Liga invece nessuno si è mosso per il classe '95 che ha in ogni caso manifestato la volontà di essere centrale nel prossimo progetto che sposerà. Una cosa che la Juventus gli ha assicurato senza problemi. In tutto questo, c'é anche da dire che il club piemontese è in trattativa con l'Atletico Madrid e la cosa sta viaggiando spedita. Insomma non mi aspetto che si possa chiudere prima del Mondiale ma nelle prossime settimane".

Roma, Moretto: 'Confermo il nome di Paixao, per il rinnovo di Dybala tutto fatto'

Moretto ha poi parlato della Roma: "Paixao è un rumor che voglio confermare: la Roma ha infatti avuto un contatto per il calciatore del Marsiglia, che quest'anno ha fatto bene anche in Champions League dove ha segnato 4 gol in 8 partite.

Quindi è un profilo che piace ai giallorossi, che come sappiamo, sta cercando un'ala sinistra che possa avere un passo diverso rispetto ai giocatori che abbiamo visto nella Capitale. Poi a Trigoria si sta lavorando forte anche sul lato dei rinnovi e quello che posso dire è che fra Roma e Dybala è tutto fatto".

Acerbi, su di lui Monza e Genoa

Infine, il giornalista ha rivelato quella che potrebbe essere la prossima destinazione di Acerbi: "Lo stopper è in uscita come parametro 0 dall'Inter e molti avevano parlato di lui come un calciatore destinato ad andare in Arabia. D'altronde c'erano stati anche dei contatti negli scorsi mesi con Simone Inzaghi, che oggi allena l'Al-Hilal. Io invece e do una notizia esclusiva, dico che il centrale potrebbe restare in Italia: ci sono infatti due club che avrebbero chiesto informazioni, il Monza, che permetterebbe al ragazzo di restare in Lombardia e il Genoa di De Rossi".